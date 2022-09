VfL Senden siegt mit 3:0 noch zu niedrig

Das Auswärtsspiel beim Wambeler SV haben die Frauen des VfL Senden mit 3:0 (2:0) gewonnen.

Die frühe Führung durch Michelle Besler nach einer Ecke (2.) brachte Wambel dazu, sich mit acht Spielerinnen um den Strafraum zu versammeln. Die Sendener Anspielstationen in der Spitze waren zugestellt, „unser Spiel über die Außenbahnen wollte nicht so recht in Schwung kommen“, so VfL-Trainerin Annika Scheunemann. Trotz deutlicher Überlegenheit dauerte es bis zur 45. Minute, ehe Vera Malkemper zum 2:0 traf.

Die zweite Hälfte startete besser. Leila Jaber stand nach abgewehrtem Schuss von Malkemper goldrichtig und schob zum 3:0 ein (47.). „Wir setzten unsere Außenspielerinnen nun effektiver ein und kamen zu mehr deutlichen Torchancen“, so Scheunemann. Malkemper vergab zwei Mal gut positioniert. Und obwohl die Überlegenheit der Gäste immer deutlicher wurde, konnten sie nicht mehr nachlegen. Sie verzettelten sich gegen einen tief stehenden Gegner zu oft in Einzelaktionen oder versuchten es mit Schüssen aus der zweiten Reihe, die ihr Ziel verfehlten.

VfL: Sprengart – Klaas (47. E. Dennstedt), Beck, S. Schulz, Rosenberg (72. Klieve) – Besler, Zensen – Böcker, Jaber (71. C. Kunstleben) – Malkemper (L. Schulz).