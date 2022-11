VfL Senden spielt remis auch gegen Unna

„Erneut ein Heimspiel, erneut nur ein Punkt, der im Sportpark bleibt – es ist der Wurm drin…“, meinte Trainerin Annika Scheunemann nach dem 1:1 (1:1) gegen den Bezirksliga-Konkurrenten RW Unna.

Die Sendenerinnen fanden auf dem eigenen Kunstrasen nicht zu ihrem Spiel. Der Gegner attackierte früh, ließ dem VfL aber grundsätzlich viel Platz im Mittelfeld. Doch dessen Aktionen waren zu ungenau, mit zu vielen Ballverlusten machte er sich das Leben unnötig schwer. Die Gäste waren bei Kontersituationen gefährlich. Sendens Torhüterin Celine Sprengart rettete immer wieder in höchster Not. Schon fast in der Halbzeitpause gingen die Gäste nach einem Freistoß in Führung (45.). Doch Senden glich zeitig aus. Vera Malkemper wurde sehenswert freigespielt und erzielte mit dem Halbzeitpfiff das 1:1 (45.+3).

In der zweiten Hälfte war Senden spielbestimmend, musste aber stets die gefährlichen Konter fürchten. Auf der anderen Seite waren Fernschüsse der Gastgeberinnen zu ungefährlich. Der Gegner mauerte sich zudem ein, so dass der VfL bei Einzelaktionen in den Abwehrreihen hängen blieb. Eine sehr gute Chance hatte Michelle Besler, die Gäste-Torhüterin rettete aber in letzter Sekunde.

VfL: Sprengart - Böcker (70. Klaas), Beck, Schulz (65. Tenholt), König (46. Weseloh) - Piepenbreier - Gräfe (80. Kunstleben), Besler, Jaber (46. Das), Rosenberg (80. Schulz) - Malkemper.