VfL Senden trotzt dem Tabellenführer

Mit einem 1:1 (0:1) trennte sich der VfL Senden vom Tabellenführer Borussia Münster.

Hälfte eins gehörte den Gästen, die deutlich mehr Spielanteile hatten, im Mittelfeld mehr Zweikämpfe gewannen und Abwehrreihe sowie Sechser des VfL ausgiebig beschäftigten. Bereits nach vier Minuten ging die Borussia in Führung. Greta Pauli erhielt den Ball, stand aber „ungeahndet klar im Abseits“ (VfL-Trainerin Annika Scheunemann). Die herausgelaufene Torfrau Verena Kaesler kam noch an den Ball, der Pressball prallte aber gegen den Pfosten und sprang Pauli wieder vor die Füße, die nur noch einschieben musste. Die Sendenerinnen setzten Entlastungsangriffe über die Außen, wobei Jana Huysmann ein starkes Bezirksliga-Debüt gelang.

Nach dem Wechsel war der VfL deutlich stärker, Borussia verlegte sich aufs Verteidigen. Torfrau Kaesler musste nur noch zwei Mal eingreifen, ansonsten waren es eher ruhige 45 Minuten für sie. Lorena Gräfes Schuss in der 75. Minute fischte die Torhüterin von Borussia in letzter Sekunde aus dem Winkel, kurz danach kam Vera Malkemper nach schönem Zuspiel von Hanan Das einen Viertelschritt zu spät. Der erlösende Ausgleich fiel in der 87. Minute: Nach Ecke von Gräfe schraubte Lisa Zensen sich im Fünfer hoch und netzte per Kopf ein.

„Beide Halbzeiten einzeln betrachtet, geht das Unentschieden in Ordnung“, resümierte Sendens Trainerin Annika Scheunemann. „Für uns ist es aber, aufgrund des späten Ausgleichs, ein gefühlter Sieg.“

VfL: Kaesler - Rosenberg, Beck, Schulz, C. Kunstleben (46. König) - Zensen, Piepenbreier - Huysmann (46. Gräfe), Besler (78. M. Kunstleben), Malkemper, Das.