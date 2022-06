VfL Senden und BW Ottmarsbocholt entzweit

Foto:

Nach allem, was man weiß, bleibt auch die Stevergemeinde vom demografischen Wandel nicht verschont. Den kann selbst der Zuzug im größeren Ortsteil dauerhaft kaum stoppen (im Zweifel ist es eh meist der kleinere, der unter die Räder kommt). So gesehen ist das JSG-Aus furchtbar traurig – auch wenn, wie man hört, fast alle Spielerinnen in einem der beiden Klubs unterkommen. Und wieso die Trennung? Weil, wie immer in derlei Fällen, dem einen die Nase des anderen nicht passt.,Diesen Zwist auf dem Rücken der Spielerinnen auszutragen, ist unverantwortlich. Den Damen und Mädchen hat die Pandemie eh besonders zugesetzt. Die wohlfeilen Worte zu 50 Jahren Frauenfußball: längst verhallt. Ascheberg hat just seine Seniorinnen abgemeldet. Dabei zeigt das Beispiel aus der Nachbargemeinde, wie es gehen kann: Dort machen der TuS und der SV Herbern, deren Verhältnis zueinander mindestens so kompliziert ist wie das zwischen Senden und Ottmarsbocholt, seit einem Jahr – weitgehend geräuschlos – gemeinsame Sache. Gerade in Krisenzeiten ist mehr Miteinander gefordert, nicht weniger. (flo)