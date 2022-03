VfL Senden verliert bei RW Ahlen

RW Ahlen hat die Partie gegen den VfL Senden mit 5:2 (3:1) gewonnen – und nicht mit 51:2, wie am Montag noch auf der Verbands-Website fußball.de zu lesen war.

Bereits nach sieben Minuten kassierte der VfL den erste Gegentreffer durch Laura-Sophie Beyer. Davon ließen sich die Gäste aber nicht beeindrucken, bis zum Ausgleich durch Vera Malkemper dauerte es auch nur fünf Minuten: Hanan Das hatte sie bedient, nachdem sie sich über rechts gut durchgesetzt hatte. Doch hielt das 1:1 nur für zehn Minuten, dann zog Ahlen mit einem Doppelpack (22./25.) auf 3:1 davon.

Drei Minuten nach dem Wechsel musste der VfL gar das 1:4 hinnehmen. Vanessa Piepenbreier kam beim Abwehrversuch einen Schritt zu spät, Lea Inderlied verwandelte den fälligen Strafstoß. In der 67. Minute baute RWA den Vorsprung durch ein Tor von Celine Lange weiter aus. Hanan Das verkürzte elf Minuten später per Kopf nach einem Freistoß von Lisa Zensen. „Eine verdiente Niederlage in einem Spiel mit vielen Verletzungsunterbrechungen und Fouls“, so Sendens Trainerin Annika Scheunemann.

VfL: Sprengart - Rosenberg (84. Klaas), Beck, Schulz, C. Kunstleben (67. Bennemann) - Piepenbreier, Zensen - Gräfe, Besler, Das (84. Huysmann) - Malkemper (84. Hörling).