VfL Senden verliert deutlich gegen IG Bönen

Mit 0:4 hat der VfL Senden das Heimspiel gegen Spitzenreiter IG Bönen verloren. Die Partie war am Ende eine Machtdemonstration des Ligaprimus‘.

Mit 0:4 (0:1) hat der VfL Senden am Ostermontag das Heimspiel gegen Landesliga-Spitzenreiter IG Bönen verloren. Die Partie war am Ende eine Machtdemonstration des Ligaprimus‘, obwohl die Gastgeber, auch nicht gerade ein Liga-Leichtgewicht, nicht wirklich schlecht gespielt hatten. „Wir sind nicht auf dem Niveau, mit diesem schnellen, eleganten Fußball mitzuhalten“, kommentierte VfL-Trainer Thomas Morzonek die Niederlage nach dem Schlusspfiff.

Dabei hätte für die Gastgeber vielleicht auch das eine oder andere Tor dringesessen, wenn sie in der Offensive ruhiger und bedachter gespielt hätten. Doch die Schnelligkeit der Abteilung Attacke ging auf Kosten der Genauigkeit. „Der vorletzte Pass kam meist nicht an“, hatte Morzonek beobachtet.

Bei den Gästen lief es runder. Zwar waren die Blau-Weißen besser ins Spiel gekommen, doch nach einer etwa 15-minütigen Anlaufzeit war auch der Favorit im Geschehen. Nach einer halben Stunde kombinierten sich die Böner über ihre linke Angriffsseite vor das Sendener Tor, und der freistehende Emre Demir markierte das 0:1.

Nach der Pause erhöhte Yasin Acar mit zwei Toren innerhalb von fünf Minuten auf 3:0 aus Gästesicht. Eine Vorentscheidung war das jedoch nicht, denn die Elf von Morzonek und seinem Trainerkollegen Rabah Abed gab sich nicht geschlagen, sondern drehte jetzt erst richtig auf. Bei einem langen Ball in die Spitze war IG-Keeper Marcel Klemmer einen Schritt schneller als Tim Castelle (61.). Dann scheiterte Ali Shinawi mit einem Kopfball an Klemmer (62.), und nur eine weitere Minute später köpfte Castelle am Tor vorbei.

Auf der Gegenseite verhinderte VfL-Keeper Johannes Brückner mit einer Parade das 0:4 (65.) – vorerst zumindest. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff war es dann aber soweit, als Zübeyir Kaya frei durchlaufen konnte und Brückner keine Chance ließ. Zwei Minuten später hätte Serhard Gün Treffer Nummer fünf folgen lassen können, sein Schuss ging aber knapp am Tor vorbei.

VfL: Brückner – Schlögl, Reckmann (75. Springeneer), Tjaden, Berik – Colak (54. Shinawi), Heubrock, Karaterzi, Sinev (68. Alnemek) – Castelle (83. Mallmann), Sanyang. Tore: 1:0 Demir (30.), 2:0/3:0 Acar (51./56.), 4:0 Kaya (85.).