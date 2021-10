VfL Senden verliert gegen Mecklenbeck

Leise Hoffnungen auf eine Überraschung hatten die Fußballerinnen des VfL Senden gehegt. Aber die haben sich nicht erfüllt. Mit 0:6 (0:3) hat der Bezirksligist am Mittwochabend gegen Titelverteidiger und Westfalenligist DJK Wacker Mecklenbeck verloren und ist im Viertelfinale aus dem Kreispokal Münster ausgeschieden.

„Auf dem Papier sieht das erst einmal blöd aus“, so VfL-Trainerin Annika Scheunemann. „Doch wir haben uns schon gut verkauft. Andererseits war Wacker technisch und spielerisch klar überlegen und hat natürlich den kleinsten Fehler sofort bestraft.“

DJK-Spieler Annika Theobald traf in der zehnten Minute das erste Mal für die DJK und zerstörte damit früh die Hoffnung der Gastgeberinnen, möglichst lange zu Null zu spielen.

Sechs Minuten später zappelte der Ball dann aber im Mecklenbecker Tor, doch der Sendener Treffer wurde nicht gegeben. Völlig zu Recht, so Scheunemann: „Das war nicht die Hand Gottes, sondern die von Julia Reckers.“ Diese hatte nach einer Ecke von Lisa Zensen beim Kopfball ganz im Stil des unvergessenen Diego Maradona nachgeholfen – allerdings noch deutlich sichtbarer als beim „Original“ 1986 gegen England. „Das war ein netter Versuch, aber leider Nein . . .“, schmunzelte Scheunemann nach dem Schlusspfiff.

Der Ausgleich blieb den Sendenerinnen verwehrt, dafür verhinderten sie wenigstens lange Zeit, dass dem 0:1 ein zweiter Treffer folgte. Durch frühe Verteidigung hielten sie den Favoriten meist weg vom Tor von Celine Sprengart, die diesmal den Vorzug vor Stammkeeperin Verena Kaesler bekommen hatte. Erst in den letzten Minuten vor der Pause gelang es dem Favoriten, durch Tore von Wilma Kurze (42.) und Larissa Duffe (45.) die Führung zur Pause auf 3:0 auszubauen – das war praktisch die Vorentscheidung.

Was die Mecklenbeckerinnen wohl nicht ausreichend befriedigte, beobachtete Scheunemann in der Halbzeitpause: „Die haben sich ein bisschen darüber geärgert, dass wir so wenig zugelassen haben. Das hatten die sich anders vorgestellt . . .“

Mehr Tore als in der ersten ließ der VfL aber auch in der zweiten Hälfte nicht zu. Alle drei weiteren Treffer für den Westfalenligisten aus Münster (54., 62., 81.) erzielte Duffe, die sich damit über vier Tore am Stück und einen lupenreinen Hattrick freuen durfte.

VfL: Sprengart – Wolters (59. Schemmelmann), Beck, Böcker, Schulz – Hörling, Piepenbreier, Das, Zensen, Reckers – Klieve (63. Vollmer).