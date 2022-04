VfL Senden voll auf Titelkurs, Beigeschmack bleibt

Traf beim wichtigen 2:1 in Mettingen für den VfL: Joris Rieger.

Gut, dass Christian Arends nicht nur Jugendleiter des VfL Senden ist, sondern auch Co-Betreiber einer Corona-Teststation im Sportpark. Als solcher hatte der VfL-Funktionär nämlich zwischen Freitag und Sonntagvormittag alle Hände voll zu tun, um wenigstens fünf der 13 zwischenzeitlich erkrankten Spieler des U19-Bezirksligisten rechtzeitig vor der Auswärtsaufgabe bei Eintracht Mettingen freizutesten.

Was trotz des wichtigen 2:1 (1:0)-Erfolges des Klassenbesten bleibe, sei ein Beigeschmack: „Wir haben sowohl Mettingen als auch den Staffelleiter mehrfach gebeten, das Match zu verlegen. Es kann doch nicht sein, dass auf diese Weise ins Titelrennen eingegriffen wird.“ Für das Abwinken der Eintracht hat Arends sogar ein Stück weit Verständnis: „Der Gegner hat die Chance gewittert, an drei Bonus-Zähler im Abstiegskampf zu kommen.“

Verband unpräzise

Ärgerlicher findet der Chef der VfL-Nachwuchsabteilung, dass der Verband (FLVW) an der Stelle keine eindeutigen Vorgaben mache. Zwar gilt seit Mitte März, dass ab drei Covid 19-Fällen je Mannschaft kein Match mehr automatisch gecancelt wird. Allerdings hatte FLVW-Präsident Manfred Schnieders im Rahmen der Neuregelung betont, dass Absagen weiter möglich sind, „wenn ein Großteil der Mannschaft infiziert ist“. Genau das aber „war bei uns gegeben, was wir ja auch dokumentieren können“, so Arends.

Im Sinne des Fußballs vielleicht ganz gut, dass es zu der befürchteten Wettbewerbsverzerrung dann doch nicht kam. Elf nach Erkrankung und Isolation längst nicht topfitte Sendener siegten dank der Treffer von Joris Rieger (20.) und Max Gruschka (53.) bei einem Gegentor durch Yannick Dobben (83.) beim Tabellenzehnten. Weil zeitgleich Verfolger Wettringen daheim dem Vorletzten FC Epe überraschend mit 1:2 unterlag, ist das Team von Phillipp Roberg voll auf Titelkurs.