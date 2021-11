VfL Senden vor „Kampf um jeden Zentimeter“

Landesligist VfL Senden hat, wie schon berichtet, mit seinen Trainern Thomas Morzonek, Rabah Abed und Christian Balke verlängert. Das Trio konzentriert sich weiter auf den „Abstiegskampf“ (Morzonek), in dem sich der VfL auch als Tabellensechster sieht – schließlich trennen die Blau-Weißen tatsächlich ganze drei Pünktchen von den Abstiegsplätzen.

Am Sonntag kommt der SV Dorsten-Hardt in den Sportpark an der Bulderner Straße, Anpfiff ist um 15 Uhr. Die beiden Teams sind punktgleich, wobei der VfL schon ein Spiel mehr absolviert hat. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagt Morzonek. „Aber die Dorstener denken natürlich genauso und werden ebenfalls um jeden Zentimeter kämpfen. Wir erwarten ein knackiges Spiel.“

Die letzten drei Partien hat Senden verloren. „Wir hätten sie aber auch alle gewinnen können“, so der Coach. Das Problem: „Wir haben nicht die Ruhe am Ball, wenn wir in kritische Situationen geraten. Wir können nur Power machen.“

Die beiden alten Hasen Patrick Reckmann und Felix Berning könnten diese Ruhe reinbringen, sind aber weiter verletzt. Bruno Geister war unter der Woche angeschlagen. Sefai Colak kommt am Sonntag von einem Kurzaufenthalt in der Türkei zurück und wird wohl, wenn überhaupt, nur auf der Bank sitzen.