VfL Senden zeigt große Moral – 2:2 in Ahaus

Tor in Ahaus: Sefai Colak.

Rabah Abed, der Coach des Fußball-Landesligisten VfL Senden, wusste nicht so richtig, ob er sich über den Teilerfolg, ein 2:2 (0:1) bei Eintracht Ahaus, freuen oder ärgern sollte. Klar, nach einem 0:2-Rückstand bei brütender Hitze auf diese Art zurückzukommen, sei „überragend und spricht für die Moral der Truppe“. Auf der anderen Seite trauerte der VfL-Trainer einer Vielzahl an vergebenen Chancen hinterher: „Eigentlich war der Aufwand, den wir in Hälfte zwei betrieben haben, sogar drei Punkte wert.“

Senden presste von Beginn an hoch, musste dabei aber immer auf der Hut sein vor Ahaus’ brandgefährlichen Offensivleuten. Eric Rottstegges Querschläger zehn Minuten vor der Pause landete bei Jan Kröger, der zur 1:0-Halbzeitführung der Gastgeber einnetzte. Kurz nach Wiederbeginn traf Eintracht-Stürmer Cihan Bolan gar zum 2:0 (55.).

Doch dann drehte der VfL plötzlich auf. Ali Shinawis fabelhaftes Solo auf der linken Seite verwertete Sefai Colak (war bei Halbzeit für den entkräfteten Lukas Gottwald gekommen) zum 2:1 (59.). Und 18 Minuten vor dem Abpfiff war es Rückkehrer Thomas Morzonek, der das 2:2 erzielte. Beide VfL-Torschützen hatten hernach noch das 2:3 auf dem Fuß.