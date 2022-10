VfL Senden zeigt Moral und trifft in Minute 97

Nach der regulären Spielzeit stand es in der Partie zwischen dem VfL Senden und Viktoria Heiden 1:1. Was folgte, waren wilde sieben Minuten.

Der VfL Senden hat im Kellerduell den Sprung aus der Abstiegszone durch ein 2:2-Remis gegen Viktoria Heiden verpasst. Es war kein schönes, aber bis zur 97. Minute spannendes Spiel, mit dem der Schiedsrichter in der letzten halben Stunde seine Probleme hatte.

Beide Teams begannen nervös. Viele Schwächen beim Umschaltspiel prägten die Szenerie. Ali Shinawi prüfte nach zwölf Minuten den Gästekeeper, Leon Friedrich, der Mann im Sendener Gehäuse, verhinderte durch zwei Glanzparaden bei Schüssen von Ali Ibraim und Fabian Ossig kurz vor dem Seitenwechsel einen Rückstand seiner Elf. Ansonsten bestimmten zwei starke Abwehrreihen das Geschehen, das sich zumeist zwischen den Strafräumen abspielte.

Geister trifft zum 1:0

Shinawi und Ibraim hatten auch die ersten guten Möglichkeiten zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der Senden mehr vom Spiel hatte, dabei aber kaum Torgefahr aufblitzen ließ. Ab der 70. Minute ging es hoch her im Stadion, als der vier Minuten zuvor eingewechselte Bruno Geister den VfL in Führung gebracht hatte. Der Heidener Anhang wollte eine Abseitsstellung gesehen haben und war kaum zu beruhigen, sodass der Schiedsrichter gelbe Karten an einige Offizielle der Gäste verteilte. In der Schlussminute wurde eine Attacke von Lukas Gottwald gegen Ossing mit einem Strafstoß geahndet, den Philip Stapel verwandelte.

Und dann begannen sieben extrem wilde Minuten. In der zweiten Minute der Nachspielzeit brachte Patrick Janert Heiden mit einem Freistoß in Führung. Der Jubel kam zu früh. In den letzten Sekunden waren alle 22 Spieler im Heidener Strafraum versammelt, als der ebenfalls eingewechselte Eric Rottstegge noch zum 2:2 traf. „Wichtig war, dass meine Elf Moral gezeigt hat“, so VfL-Trainer Rabah Abed.

Senden: Friedrich – Wanstrath (53.Castelle), Fayad (53. Rottstegge), Morzonek, Sinev – Celebic, Tjaden, Gottwald, Colak (66. Geister) – Shinawi, Dabrowski. Tore: 1:0 Geister (71.), 1:1 Stapel (90./FE), 1:2 Janert (90.+2), 2:2 Rottstegge (90.+7).