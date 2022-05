Vier Mal scheppert beim 1:1 des VfL Senden in Werne das Gebälk

Bester Sendener in Werne war laut VfL-Coach Rabah Abed Eric Rottstegge (M.).

Dass Rabah Abed nach einem Spiel rundum zufrieden ist und beinahe gar nichts an der Vorstellung seiner Mannschaft zu beanstanden hat, kommt selten genug vor. Tatsächlich sei die Partie am Sonntagnachmittag beim Werner SC „vielleicht unsere beste in der gesamten Spielzeit gewesen“, betonte der VfL-Coach. Einziges Manko beim 1:1 (0:1) aus Sendener Sicht: die Chancenverwertung.

Das Endergebnis, so Abed, sei im Grunde ein Witz: „Die Jungs wollten die Kugel bei jeder Gelegenheit über die Linie tragen.“ Allein vier Mal schepperte in Werne bei Versuchen von Jürgen Sinev, dem überragenden Eric Rottstegge, Tim Castelle und Sefai Colak (Fallrückzieher in der Schlussminute) das Aluminium. Sinev und Castelle vergaben weitere Eins-a-Tormöglichkeiten.

Fast schon bezeichnend, dass den einzigen Sendener Treffer ein WSC-Mann erzielte: Kubilay Kanar traf beim Versuch, Sinevs scharfe Hereingabe aus der Gefahrenzone zu befördern, ins eigene Netz. Sonst hätten das die einschussbereiten Ali Shinawi oder Sefai Colak erledigt. Die Führung der Hausherren war laut Abed nicht nur schmeichelhaft, das Tor hätte so womöglich gar nicht fallen dürfen: „Lukas Gottwald soll seinen Gegenspieler im Sechzehner berührt haben. Da einen Strafstoß zu geben, war aus unserer Sicht eine sehr zweifelhafte Entscheidung.“

VfL: Brückner – Springeneer (59. Kleuter), Tjaden. Gottwald, Schlögl – Shinawi, Rottstegge (73. Heubrock), Dabrowski, Sinev – Castelle (76. Berning), Colak. Tore: 1:0 Prinz (28./FE), 1:1 Kanar (57./ET).