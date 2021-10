Vor dem Derby: Die Verbalschlacht hat begonnen

Wenn sich am Sonntag die Handballer von ASV Senden und Westfalia Kinderhaus gegenüberstehen, sehen sich viele alte Freunde wieder. Das Vorspiel hat bereits begonnen – die Verbalschlacht in den digitalen Gruppen.

Sendens Trainer Swen Bieletzki und sein damaliger Co-Trainer Jens Giesbert (3.v.l.). Damals zogen beide an einem Strang. Am Sonntag sehen sich die beiden Freunde als sportliche Gegner wieder.

Wenn am Sonntag um 18 Uhr Handball-Verbandsligist ASV Senden den Aufsteiger Westfalia Kinderhaus im Sportpark an der Bulderner Straße empfängt, wird sicherlich ein breites Grinsen über die Gesichter der beiden Trainer Swen Bieletzki (ASV) und Michael Dreskornfeld (Westfalia) und auch so mancher Spieler huschen.

Bieletzki spielte sieben Jahre lang für Kinderhaus, bevor er 2016 als Co-Trainer von Slawomir Cabon nach Senden wechselte. „Ich habe mit der halben Mannschaft gemeinsam auf dem Parkett gestanden“, erinnert sich Bieletzki in Bezug auf das aktuelle Team aus dem münsterischen Norden. Unter seinen ehemaligen Teamkollegen war auch „Korni“ – der heutige Coach Dreskornfeld.

„ »Thema ist das schon. Wir freuen uns auf das Spiel.« “ ASV-Trainer Swen Bieletzki

Der wiederum direkter Nachfolger von Sebastian Dreiszis, seinerseits ehemaliger Spieler des ASV Senden, ist. Aktuell noch in Diensten der Westfalia stehen Rückraumspieler Jens Giesbert und Kreisläufer Manuel Honerkamp, wie Dreiszis ehemalige ASVler. In die umgekehrte Richtung ging es auch. Jens Micke, „Sendener durch und durch“ (Bieletzki), spielte immerhin ein Jahr in Kinderhaus, Jakob Janssen und Keeper Ben Lemcke wechselten in der Jugend vom Kinderbach an die Stever. Und blieben bis heute.

Spielen die vielen Querverbindungen zwischen den beiden Vereinen im Vorfeld eine Rolle? „Thema ist das schon“, antwortet ASV-Coach Bieletzki. „Wir freuen uns auf das Spiel.“

Das tun auch die Nun-Kinderhauser Giesbert und Honerkamp. Vor allem Jens Giesbert. Der 36-Jährige ist gebürtiger Sendener, der ASV ist seine sportliche Heimat. „Über 20 Jahre“, schätzt er selbst, spielte er für den Verein. Im Sommer 2018 hörte er auf, um in der Saison 2019/20 nach einer Schulteroperation für ein halbes Jahr zurückzukehren – als Co-Trainer an der Seite von Bieletzki. Im vergangenen Jahr wechselte er zur Westfalia, wieder als Spieler.

Giesbert wohnt inzwischen in Münster, die Verbindung zu Senden ist aber nach wie vor eine ganz enge. Seine Eltern und eine seiner Schwestern mit ihrer Familie wohnen dort, und auch der Kontakt zum ASV ist nie abgerissen. Um es zurückhaltend auszudrücken. Mit vielen der langjährigen Mitspieler ist er bis heute befreundet – mit Janis Wieczorek, Max Starke, Marius Hintze oder Jens Micke, um nur einige zu nennen. Und mit Swen Bieletzki. Beide wohnen in der Domstadt, besuchen sich regelmäßig.

„ »Er hat damit begonnen, fleißig Öl ins Feuer zu gießen.« “ Jens Giesbert über seinen ehemaligen Mitspieler Hendrik Kuhlmann

Doch am Sonntagabend ruhen die Freundschaften, wenigstens für 60 Minuten. Wie die Chancen des Aufsteigers liegen? „Wenn alles normal läuft, ist der ASV eine ganze Klasse besser als wir“, sagt Giesbert. Der Altersdurchschnitt der Westfalia-Sieben liege rund zehn Jahre über dem der Sendener. Doch umgekehrt weiß auch Bieletzki um die Qualitäten seines alten Teams: „Ich hoffe nicht, dass sie gegen uns zu motiviert sind.“

Da hofft er vielleicht vergebens. Denn die Frotzeleien in den gemeinsamen Gruppen der auch digital bestens vernetzten Spieler haben bereits begonnen. Lange herrschte die Ruhe vor dem Sturm. Doch inzwischen hat Hendrik Kuhlmann, ehemalige Torkanone des ASV und mittlerweile in der zweiten Sendener Mannschaft, die Zurückhaltung aufgegeben und die Verbal-Schlacht eröffnet. „Er hat damit begonnen, fleißig Öl ins Feuer zu gießen“, sagt Giesbert schmunzelnd über seinen langjährigen Mitspieler.