Vorgezogene Bescherung für Jan von Boenigk

Hat wie Diethard von Boenigk ein gutes Händchen (wenn auch ein linkes) und will – wie damals der Papa – in die Bundesliga: Jan von Boenigk (M.).

Die Präsente gab’s für Jan von Boenigk von Zweitligist ASV Hamm Westfalen schon vor dem Fest. Erst der 34:31-Derby-Sieg über den TV Emsdetten, dann der Pokalkracher am Dienstagabend gegen die Übermannschaft SC Magdeburg (26:31) – und dazwischen die Verlängerung seines Vertrages beim ASV um zwei weitere Jahre. Keine so schlechte vorweihnachtliche Ausbeute, oder? „Na ja, das mag jetzt Meckern auf hohem Niveau sein. Weil Magdeburg halt das Maß der Dinge in Deutschland ist. Aber ich finde, dass wir die Halbzeitführung gegen den SCM etwas zu billig hergeschenkt haben. Insofern war es für mich eine gute Woche, ja, aber keine perfekte.“

Terminhatz auch an den Feiertagen

Sagt von Boenigk, den die WN am Mittwoch am Telefon erwischen, während der Rückraummann selbst die letzten Geschenke besorgt. Kommt man bei der Terminhatz im Handball ja nicht zu. Am 25. Dezember ist schon wieder Training, einen Tag später steht das nächste, wichtige Heimspiel gegen Mitverfolger TV Hüttenberg an. „Wenn wir das gewinnen“, sinniert der 26-Jährige, „dann war es eine fast perfekte Woche.“

Sowohl im prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell am Samstag (sieben Treffer) als auch drei Tage später im Pokal (fünf) war von Boenigk bester Werfer seines Teams. Wieso er gerade bei den Highlight-Spielen zu großer Form auflaufe? „Ich denke, vor dem Magdeburg-Spiel waren alle extramotiviert.“ Klar, aber das Münsterland-Derby, gerade für den „Local Hero“, dessen Karriere einst in der Domstadt, bei Sparta, begonnen hatte, ehe er nach der B-Jugend zum ASV Senden wechselte? „Das sind, gerade für mich, schon ganz besondere Partien. Überspitzt formuliert: Wenn du zweimal im Jahr gegen Emsdetten gewinnst, dann ist das schon die halbe Saisonmiete. Das sehen unsere Fans ja nicht anders.“

ASV in Lauerstellung

2021/22 darf es – für von Boenigk wie für die ASV-Anhänger – aber gern etwas mehr sein. Kurz vor dem Ende der Hinserie trennt Hamm ein einziger Minuszähler von den Aufstiegsrängen, die aktuell Top-Favorit Gummersbach und von Boenigks Ex-Klub VfL Eintracht Hagen belegen. Vor zwei Jahren war die Ausgangslage ähnlich, ehe eine kleine Schwächephase Anfang 2020 und später der coronabedingte Abbruch alle Erstligaträume zunichtemachten. Wieso es diesmal eher was werden könnte mit dem Aufstieg? „Aufgrund der damaligen Erfahrung gehen wir hoffentlich mit mehr Demut die Aufgabe an. Und sind vielleicht etwas schlauer.“

Hamm besser aufgestellt als 2020

Und vielleicht etwas besser aufgestellt. Mit der Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Dani Baijens, der am Dienstag überragend Regie führte, war den Lippestädtern im Sommer ein echter Coup geglückt. Coach Michael Lerscht, ein Jahr zuvor gekommen, habe ebenfalls großen Anteil an der positiven Entwicklung – auch seiner, von Boenigks, persönlicher: „,Micha´ ist ein ausgezeichneter Trainer. Er weiß, wo ich noch zulegen kann, kennt aber ebenso meine Stärken – und schenkt mir das nötige Vertrauen.“

Auch deshalb, trotz verlockender Angebote, der Verbleib. „Zumal es so aussieht, dass nicht wieder sieben, acht Mann am Saisonende ausgetauscht werden und eine stetiger Fortschritt erkennbar ist“, so der ehemalige Sendener, der zwischen 2012 und 2014 für den ASV in der A-Jugend-Beletage auflief und parallel dazu in der ersten Mannschaft, damals Oberligist, aushalf – unter Papa Diethard von Boenigk, selbst ein ehemaliger Bundesligaakteur.

Ob er das Geschehen in der Stevergemeinde noch verfolge? „Klar. Im Internet ist das ja nicht ganz so schwer.“ Von den aktuellen Spielern sei zwar nur noch Jens Micke ein alter Kumpel, während es die übrigen Weggefährten nach Ladbergen, Kinderhaus und Co. verschlagen habe. Aber, lacht der Mittzwanziger: „Beim Heimspiel gegen Dessau Anfang Dezember saß halb Senden auf der Tribüne.“