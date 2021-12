Wände haben gewackelt – VfL Senden muss sich seigern

Joshua Dabrowski (l.) ist seit dem Borken-Spiel angeschlagen. Ob der VfL-Antreiber am Sonntag im Duell mit dem Werner SC in der Startelf steht? Unklar.

Man hätte ja schon gern Mäuschen gespielt, am Dienstagabend in der Kabine des VfL Senden. Thomas Morzonek, einer der beiden Trainer des hiesigen Fußball-Landesligisten, verrät nur so viel: „Die Wände haben gewackelt.“ Oha. Vorbei die Zeit, in der das immer noch sehr junge Team Welpenschutz genoss: „So eine zweite Hälfte wie die in Borken lassen Rabah und ich uns kein weiteres Mal bieten“, poltert Morzonek. Da dürfe auch das Alter der Spieler keine Ausrede sein: „Jeder Einzelne muss begreifen, dass wir mitten im Überlebenskampf sind.“

Zwar ist Senden nach dem ernüchternden 2:4 (1:0) in der Kreisstadt immer noch Siebter, doch der Schein trügt. Ganze fünf Zähler trennen den VfL von den Abstiegsrängen. Zudem hat Senden ein Match mehr ausgetragen als die Mitbewerber. Insofern sollen es schon vier Punkte aus den Partien jetzt Sonntag (12. Dezember), 15 Uhr, daheim gegen Werne und fünf Tage drauf (17. Dezember), 19.30 Uhr, bei Schlusslicht Wiescherhöfen sein.

WSC ein „Top-Team“

Der WSC ist Tabellenvierter – mithin „ein Top-Team“, wie Morzonek weiß. Dass die eigene Elf im Kreispokal, in Werne, recht deutlich mit 4:1 triumphierte, mache die Aufgabe nicht leichter: „Werne weiß um unsere Offensivstärke und wird nach dem Pokal-Aus besonders motiviert sein. Ich erwarte einen Gegner, der mit dem Messer zwischen den Zähnen kommt.“

Die Unkonzentriertheiten, die sich der VfL-Defensivverbund in Borken leistete, „wird unser nächster Gegner im Zweifel noch gnadenloser bestrafen“. Auch seien die Sendener am Vorsonntag – nicht zum ersten Mal in dieser Spielzeit – zu verschwenderisch mit ihren Torgelegenheiten umgegangen. Auch das müsse besser werden, fordert der Coach.

Felix Berning und Patrick Reckmann sind langzeitverletzt, Joshua Dabrowski (lädierter Fuß) ist seit dem Borken-Spiel angeschlagen. Dafür kehrt Sefai Colak nach dreiwöchiger Pause in den Kader zurück.