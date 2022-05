Wenn‘s am schönsten ist – Dirk Glischinski gebührend verabschiedet

Als die Schlussphase beim B-Liga-Match zwischen dem SV Südkirchen und GW Amelsbüren anbrach, da wurde der „General“, wie sie Dirk Glischinski, im Hauptberuf Soldat, voller Ehrfurcht rufen, weich. „Noch fünf Minuten“, raunte ihm Christian Arends, einer der beiden Assistenten, übers Headset zu, „noch drei“, kam es von der anderen Linie, an der Herbert Heitkötter seinen Dienst versah. „Noch eine“, verkündete Glischinski – die Stimme schon leicht brüchig –, ehe er die Partie, seine letzte als Unparteiischer, abpfiff. Als ihn dann noch Frau und Tochter in den Arm nahmen und Spieler, Zuschauer sowie Funktionäre ihn persönlich verabschiedeten, da verdrückte selbst diese Respektsperson von einem Referee ein paar Tränen.

Nicht aus der Welt

Klar, ein bisschen Wehmut sei mit im Spiel gewesen, nach 28 Jahren und weit über 1000 Einsätzen als Schiedsrichter. Vor allem aber habe ihn die große Anteilnahme berührt. „Einen schöneren Abschied“, sagt Glischinski, „hätte ich mir gar nicht wünschen können.“ Vergessen für einen Moment die schlimmen Vorfälle im Herbst, als der 49-Jährige von Aktiven wie Anhängern des münsterischen C-Ligisten Rroma Kultur Verein bedroht und attackiert wurde. Als Glischinski nach Rücksprache mit der Familie entschied, dass er sich das nicht mehr antun und die Pfeife am Saisonende an den Nagel hängen wolle (WN berichteten).

Aber am Sonntag: von Trauer keine Spur. „Wäre ich fortan gar nicht mehr am Platz, hätte mich das sicher noch mehr mitgenommen. Aber so freue ich mich auf die neue Aufgabe als Schiri-Beobachter. Darauf, jungen Leute ein bisschen was von meiner Erfahrung weiterzugeben. Sie für dieses in den allermeisten Fällen tolle Amt zu begeistern.“

Positives überwiegt

Auch bei Glischinski überwiegen die positiven Erinnerungen. Etwa das Damen-Match vor ein paar Monaten zwischen Südkirchen, seinem künftigen Klub, und Borussia Dortmund, das er vor großer Kulisse pfeifen durfte (müßig zu erwähnen, dass der glühende BVB-Fan den Schwarz-Gelben keinen noch so kleinen Regelverstoß durchgehen ließ). Oder eben das Abschiedsspiel, das viele Wegbegleiter verfolgten und in dem ihm die hochgeschätzten Kollegen Arends (VfL Senden) und Heitkötter (BW Ottmarsbocholt) zur Seite standen. Am größten sei die Freude aber immer dann gewesen, wenn nicht nur Spieler der siegreichen Mannschaft, sondern auch die des unterlegenen Teams „mir nach der Begegnung die Hand geschüttelt und sich für die faire Spielleitung bedankt haben“.