Westbeld und Hester verlängern beim SV Bösensell

Beim SV Bösensell mag man Kontinuität: Deshalb werden Bernd Westbeld und Christian Hester auch in der Saison 2023/24 die erste Fußballmannschaft trainieren.

Am Dienstagabend nahmen die Kicker des SV Bösensell das Training wieder auf. Die Spieler des heimischen A-Ligisten erfuhren dabei, dass das Trainerduo Bernd Westbeld und Christian Hester noch eine weitere Saison beim SVB das Sagen haben wird – mindestens.

„Die beiden Trainer sind ein Glücksgriff gewesen, denn sie passen sehr gut zu uns. Sie sind hoch engagiert und leben den Fußball. Wir haben auch nur Positives aus der Mannschaft über sie gehört“, ist Jürgen Leifken, Fußball-Abteilungsleiter beim SV Bösensell, voll des Lobes und fügt noch hinzu: „Die von ihnen verpflichteten Neuzugänge haben alle eingeschlagen, die beiden sind im hiesigen Fußballkreis außerdem unfassbar gut vernetzt.“ Neben dem Trainergespann werden auch Torwarttrainer Jürgen Heßeler und Betreuer Klaus Eckrodt weitermachen.

Bernd Westbeld (Bild) und Christian Hester fühlen sich in Bösensell pudelwohl. Foto: Johannes Oetz

„Wir fühlen uns in Bösensell pudelwohl. Wir sind super aufgenommen worden und haben großen Spaß mit den Jungs. Wir sind keine Trainer, die schon nach einer Saison wieder weiterziehen. Wir bleiben also, mindestens noch ein Jahr“, erklärte Bernd Westbeld auch stellvertretend für Christian Hester.

Das Trainerteam möchte in Bösensell etwas aufbauen und genießt es dabei, ohne Druck arbeiten zu können. „Wir sind hier alle ambitioniert. Der Aufstieg ist aber keine Pflicht. Ich habe das Gefühl, dass man in Bösensell einfach nur glücklich ist, nach dem Abstieg endlich mal wieder häufiger zu gewinnen als zu verlieren“, sagt Westbeld, der auch in der Lage ist, eine Tabelle zu lesen: Nach der Winterpause wird der SVB die Meisterschaft als Tabellendritter aufnehmen, der Rückstand auf Tabellenführer und Titelanwärter Nummer eins Wacker Mecklenbeck beträgt neun Punkte.

Sehr zu schätzen wissen die beiden Coaches auch, dass ihre Mannschaft in Bösensell eine große Nummer ist: „Wir hatten in der Vergangenheit, als wir noch als Gästetrainer an den Helmerbach kamen, immer das Gefühl, dass die Erste im Dorf besonders wahrgenommen wird. Dieses Gefühl hat sich bestätigt.“ Für ihn und seinen Kollegen Christian Hester sei es außerdem sehr schön, eine erste Mannschaft zu trainieren: „Wir waren ja davor für die Zweite des BSV Roxel verantwortlich. Der Stellenwert einer ersten Mannschaft ist natürlich deutlich höher.“

Schon am Sonntag wird der SVB sein erstes Testspiel bestreiten. Um 13 Uhr gibt die Oberliga-Reserve des 1. FC Gievenbeck ihre Visitenkarte am Helmerbach ab.