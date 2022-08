Westfalia Gemen sechs, Jürgen Sinev vier

Der VfL Senden hat eine irre Auswärtsbegegnung am Sonntagnachmittag bei Westfalia Gemen mit 4:6 (1:2) verloren. Mann des Spiels an der Jugendburg war trotz der Niederlage ein Angreifer aus der Stevergemeinde.

Zog bei jeder Gelegenheit ab und traf vier Mal an der Jugendburg, stand aber am Ende – wie alle Sendener – mit leeren Händen da: Jürgen Sinev.

Was. Für. Ein. Spektakel. Zehn Buden in 90 Minuten. „Für die Zuschauer ein Traum, für uns Trainer weniger“, fasste Rabah Abed den „offenen Schlagabtausch insbesondere nach der Pause“ zusammen. Dass der Gegner dabei zwei Tore mehr erzielt hatte, machte es für den Coach des VfL Senden nicht besser. Mit 4:6 (1:2) unterlag seine Elf am Sonntagnachmittag bei Westfalia Gemen.

Ein Spieler tat dem Trainer hinterher besonders leid – Jürgen Sinev: „Da macht der Junge so ein Spiel, trifft vier Mal, steht aber am Ende – wir wir alle – mit leeren Händen da.“ Logisch, dass Abed seinen Flügelstürmer mit warmen Worten bedachte. Ansonsten sparte er im Nachgang nicht mit Kritik an seinen Mannen: „Wir waren ganz schwach in den Zweikämpfen. Wenn du dir dann noch zwei, drei individuelle Fehler leistest und die gegnerische Mannschaft über eine so exzellente Offensive verfügt, dann steht da eben unterm Strich eine Niederlage in dieser Höhe.“

Schon bei Florian Girnths 1:0 (7.) war Sendens Hintermannschaft unsortiert. Keine 180 Sekunden später Sinevs erster Streich, ein Strahl aus dem Halbfeld. Julius Gersters Tor zur 2:1-Pausenführung beantwortete Sinev mit einem direkt verwandelten Freistoß kurz nach Wiederbeginn (53.). Und auf das schnelle 3:2 (55./Ricardo Ribeiro) folgte ein sehenswerter Angriff der Gäste über Lucas Morzonek und Sefai Colak, den, genau, Sinev abschloss.

Dann ein Eigentor von Marvin Tjaden (65.) und Gersters zweiter Treffer (73.). Die Entscheidung? Nö. Morzoneks feinen Steckball verwertete – wer sonst? – Sinev zum 5:4. Als Senden in der Schlussphase die Viererkette auflöste und alles nach vorn warf, hatte erneut Gerster leichtes Spiel (90.+6.).