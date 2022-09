Wie aus einem Guss – Titel an Morzonek, Dabrowski und Co.

Okay, über die Qualität der Betten, findet Lucas Morzonek, könne man diskutieren („Jugendherbergs-Style“). Und es hätte ja auch nicht ausgerechnet am Tag des großen Endspiels schütten müssen wie aus Eimern (Fans, Akteure sowie der Staff waren derartig durchnässt, dass Siegesfeier und Medaillenvergabe kurzerhand in die Abendstunden verlegt wurden). Ansonsten aber waren es „in jeder Hinsicht perfekte Tage hier in Eutin“, so der Regisseur des Fußball-Landesligisten VfL Senden. Die Krönung: der Gewinn der Polizei-DM mit der NRW-Auswahl.

Golden Guys: das VfL-Duo bei der feucht-fröhlichen Siegesfeier. Foto: red

Im Regen stand ja eh das Team aus Rheinland-Pfalz, das der Angriffswucht der Kicker aus Nordrhein-Westfalen beim finalen 0:4 (0:1) wenig entgegenzusetzen hatte. Während beim Gegner trotz des Dauergebladders eitel Sonnenschein herrschte, nachdem der Titel in trockenen Tüchern war – und der Pott wieder dort, wo er dem Selbstverständnis des größten Landesverbandes nach hingehört: zwischen Rhein und Ruhr. Tatsächlich hatte die NRW-Elf in früheren Jahren (2011/2014) eine Art Abo auf die nationale Meisterschaft, ehe 2017 das „kleine“ Schleswig-Holstein triumphierte und entsprechend die DM in diesem Jahr ausrichten durfte.

Wachmacher in Minute 15

Eigentlich wird der Wettbewerb alle drei Jahre ausgespielt, Corona wegen waren es diesmal fünf. Höchste Zeit, die Dinge geradezubiegen, fanden Morzonek, Joshua Dabrowski – der zweite Mann aus der Stevergemeinde – und Co. Im Endspiel gab es eine Schrecksekunde, als der Underdog aus dem Südwesten der Republik nach etwa 15 Minuten die Riesenchance zur Führung hatte. Für den Favoriten der Wachmacher: Praktisch im Gegenzug das 1:0 durch den oberligaerfahrenen NRW-Knipser Peter Elbers (TuS Haltern). Ab diesem Moment war die hiesige Auswahl nicht mehr zu stoppen. Einem Rollkommando gleich überrannte sie bedauernswerte Rheinland-Pfälzer, den Schlusspunkt zum 4:0 setzte mit Dabrowski einer der VfLer.

Morzonek, der andere, fand, „dass wir es recht souverän gelöst haben“. Was unbedingt auch für die ersten beiden Spiele gegen Niedersachsen (2:0) und den Titelverteidiger (3:0) galt. Im Match gegen Schleswig-Holstein hatte „Motze“ Elbers zwei weitere Treffer aufgelegt. Obwohl im NRW-Team, mit 18 Mann angereist, fleißig rotiert wurde, bekamen die Sendener auffallend viel Spielzeit. Morzonek sieht das als Beleg für „die Wertschätzung, die ,Dabro‘ und ich bei den Trainern genießen“.

Veranstaltung „superprofessionell“

Wobei nicht nur sein Vereinskollege und er Großes geleistet hätten: „Die Veranstalter haben das superprofessionell aufgezogen.“ Alle Matches wurden in Echtzeit übertragen (mit Live-Kommentar), es gab Einlauf-Kids, eine rege Social-Media-Abteilung und Top-Referees wie Philipp Hüwe (ebenfalls aus dem Kreis Coesfeld), der sonst in der Bundesliga assistiert.

Bleibt nur die eine bange Frage: Sind nach den körperlichen Strapazen im hohen Norden – drei Matches binnen drei Tagen (dazu die Siegesfeier, die ebenfalls recht fordernd gewesen sein soll) – überhaupt noch Körner übrig mit Blick auf das Landesliga-Derby am Sonntag (11. September), 15 Uhr, bei Concordia Albachten? „Ich werd‘ am Samstag ein Bein hochlegen müssen“, räumt Morzonek ein. Bei Dabrowski hingegen „mache ich mir gar keine Sorgen. Der ist bekanntlich der Fitteste von uns allen und kann jeden Tag 90 Minuten gehen.“