Wie immer: Vollgas bis zum Umfallen – VfL Senden feiert ausdauernd

Als die WN Phillipp Roberg vor Beginn der Spielzeit fragten, was denn das Saisonvorhaben sei, da antwortete der Coach der Bezirksliga-U 19-Fußballer des VfL Senden: „Drinbleiben!“ So gesehen könnte man an der Stelle als Journalist jetzt kritisch anmerken: Ziel verfehlt. Aber, und das ist die gute Nachricht: Sein Team verlässt die Klasse ja aus freien Stücken – und zwar nicht etwa gen Kreisliga, sondern genau in die andere Richtung. Zum ersten Mal in der an Nachwuchserfolgen wahrlich nicht armen Klubhistorie steigt eine VfL-Mannschaft in die A-Jugend-Landesliga auf.

Dass die Truppe dafür am Sonntag gar nicht mehr selbst die Schuhe schnüren musste, habe die Stimmung in keinster Weise getrübt, so der Erfolgstrainer: „Im Gegenteil. Ich denke sogar, dass den Jungs ein kleiner Stein vom Herzen gefallen ist. Der Druck in den vergangenen Wochen, als es plötzlich ums Ganze ging, war schon enorm. Das hat man in den letzten Spielen durchaus gemerkt.“

Punkte am grünen Tisch

Mit einem Sieg bei Schlusslicht Lotte wollte das Team von Roberg und Co-Trainer Niklas Berik am Sonntagvormittag sein Meisterstück machen. Doch am Vorabend, der Coach saß gerade beim Abendessen, erreichte ihn eine WhatsApp der Sportfreunde: „Kriegen kein Team zusammen“. Und keine Punkte. Die Nachricht machte ziemlich schnell die Runde, wenig später trudelten Staff und Spieler im Sportpark ein. Auch die Aufstiegstrikots waren schon da. Und dann tat die Truppe das, was sie schon die ganze Saison über ausgezeichnet hat: Gas geben bis zum Umfallen. Wie lange die Spontanparty ging? „Es war auf jeden Fall schon hell“, feixt Roberg.

So ausgelassen gefeiert haben die hiesigen U 19-Kicker die Meisterschaft vielleicht auch deshalb, weil sie ihnen, siehe oben, kaum einer zugetraut hatte. Der Coach eingeschlossen: „Es gab ja, anders als in den Vorjahren, keinen Ausnahmekönner à la Niklas Castelle.“ Auch sei seine Elf nicht immer die fußballerisch bessere gewesen. Was sie aber stets ausgezeichnet habe, seien pure Leidenschaft, kollektiver Zusammenhalt und ein unbändiger Siegeswille. Roberg denkt da nur an das Derby in Herbern, als der VfL nach 90 Minuten mit 1:2 zurücklag, in der Nachspielzeit aber noch zwei Mal traf. Jetzt Sonntag (22. Mai), 11 Uhr, steigt das Wiedersehen. Wie auch immer das Derby diesmal endet: Die Feierlichkeiten gehen so oder so weiter.

Trainersuche knifflig

VfL-Jugendleiter Christian Arends steckt derweil mitten in den Planungen für die neue Saison. Gesucht wird nicht nur ein Coach – Roberg übernimmt nach drei Bezirksligaaufstiegen mit den D-, C- und B-Junioren sowie dem Titel mit der U 19 die zweite Seniorenmannschaft –, sondern zudem eine schlagkräftige Landesliga-Combo. Die halbe Meisterelf gehört dem Jungjahrgang an, sie bildet den Kern des Teams. Auch hätten bereits einige interessante Leute aus dem Umland zur Probe vorgespielt. Einen passenden Trainer zu finden, sei ungleich komplizierter. Berik bleibt an Bord, allerdings weiter als Assistenzcoach, da ihm die für den Chefposten nötige B-Lizenz fehlt.