Wintermärchen aus 1001 Nacht – Abdel Belkadi war in Katar

In Katar ist vieles anders als sonst. Auch und gerade für Abdel Belkadi, einst Spieler, heute Jugendtrainer des VfL Senden. In einem Punkt sei es tatsächlich „die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten“, sagt der Deutsch-Marokkaner.

Abdel Belkadi wundert sich: „Früher waren wir es, die die Deutschen geliebt und angefeuert haben – diese Maschinen!“ Aktuell sei es genau andersrum, wie der Mann mit den nordafrikanischen Wurzeln gerade aufs Neue festgestellt hat: „Das Halbfinale habe ich mir in einem Restaurant in Münster angeschaut, da saßen Deutsche im Marokko-Trikot. Unglaublich, oder?“

Na ja, so überraschend nun auch wieder nicht. Ist nicht die halbe Fußball-Welt in diesen Tagen ein bisschen Marokko? Gerade hierzulande, wo es für „Die Mannschaft“ wenig bis gar nichts zu bejubeln gab. All das, wofür das Team aus Belkadis Heimat rund um den Globus gefeiert wird – der extreme Zusammenhalt, aber auch, gerade im Halbfinale gegen Frankreich, spielerische Finessen, der Trainer, der offensichtlich einen Plan hat – ließen Hansi Flick und seine Mannen in Katar schmerzlich vermissen.

Kurze Wege einmalig

Auch die extrem negative WM-Berichterstattung in Deutschland hat Belkadi nicht ganz verstanden: „Es schien ja fast so, als sei man erleichtert darüber, dass die DFB-Elf so früh rausgeflogen ist.“ Belkadi weiß natürlich, dass längst nicht alles Gold ist im Wüstenstaat, was da so glänzt und glitzert. Aber in einem Punkt sei es tatsächlich die von Fifa-Boss Gianni Infantino versprochene „beste Weltmeisterschaft aller Zeiten“: „Die kurzen Wege waren wirklich einmalig.“ Vor vier Jahren, in Russland, „saß man viele Stunden im Flieger oder der Bahn, um die Spielstätten zu erreichen. Hier trennt die Arenen praktisch nur ein Steinwurf voneinander.“

Belkadi hat – wie 2018 – die Gruppenspiele der Marokkaner vor Ort verfolgt. Der Unterschied: „Gute Spieler hatten wir auch damals schon. Aber dieses Miteinander, dass alle an einem Strang ziehen, das gab es in Russland nicht.“

Stars glänzen im Kollektiv

Der Star ist also die Mannschaft? „Kann man so sagen“, erklärt der Mann, der einst beim hiesigen Landesligisten gekickt hat und inzwischen die A-Junioren des VfL Senden verantwortet. Ja, es gebe Weltklasseflemmer im Team, die sonst in Paris (Achraf Hakimi), London (Hakim Ziech) oder München (Noussair Mazraoui) reüssieren. Aber so richtig überzeugt hätten sie erstmals in Katar, als Kollektiv.

Und natürlich sei an der Stelle Walid Regragui zu nennen, der das Amt des Nationaltrainers erst vor drei Monaten übernommen hat. Ob sich Belkadi von Marokkos Coach etwas für die eigene Tätigkeit im Sportpark abschauen könne: „Auf jeden Fall.“ Nicht nur weil Regragui als Taktiker vor dem Herrn gilt: „Gerade dieses bedingungslose Einstehen füreinander, das predigen wir den Jungs vor jedem VfL-Spiel, bei jeder Übungseinheit. Dass man nur mit dieser Einstellung Berge versetzen kann – selbst wenn der Gegner die besseren Individualisten hat, was in der A-Jugend-Landesliga leider häufiger der Fall ist.“

Messi-Fan

Und was hält der hiesige Experte vom Spiel um Platz drei heute, 16 Uhr, gegen Kroatien: „Ich persönlich könnte darauf verzichten. Aber nach allem, was man hört, kommen gegen die Kroaten diejenigen zum Zug, die bisher nicht so häufig eingesetzt wurden – was ja auch wieder für den enormen Teamspirit spricht.“ Außerdem sei das für die Leute, die Marokko in großer Zahl unterstützten, ein schöner Bonus: „Gefühlt drücken uns doch ganz Afrika und die komplette arabische Welt die Daumen.“

Wem er, Belkadi, im Endspiel die Daumen drückt? „Ganz klar Argentinien – nicht weil die Franzosen uns rausgeworfen haben, sondern weil für mich als Fan des FC Barcelona Lionel Messi, auch wenn der inzwischen bei PSG kickt, der Allergrößte ist.“