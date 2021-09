Die Bezirksliga-Kicker des SV Bösensell treten bereits am heutigen Donnerstag auf eigenem Platz gegen den TuS Recke an. Anpfiff ist um 20 Uhr. Wie berichtet, hatte der TuS darum gebeten, wegen der Hochzeit eines Spielers die Partie vorzuverlegen. Im Gegenzug wurde der Spielort getauscht, ursprünglich hatte es in Recke ausgetragen werden soll. Mathias Krüskemper, neben Fabian Leifken Trainer des SVB, sieht sein Team trotz zweier Sieger in zwei Spielen auch heute als Außenseiter.

Beide Mannschaften sind mit je zwei Siegen in die Saison gestartet. Sagt das trotz der noch sehr jungen Spielzeit schon etwas aus?

Krüskemper: Ja, das tut es. Beide Mannschaften haben erkannt, dass man mit Kampf und Einsatzwillen auch stärkeren Mannschaften nicht nur Paroli bieten, sondern ihnen auch Punkte entführen kann. Im direkten Vergleich sehe ich uns aber als Außenseiter.

Was hat Ihnen in den ersten beiden Bösenseller Spielen gefallen, wo gibt es noch Defizite?

Krüskemper: Wir wehren uns jetzt deutlich mehr, als in der vergangenen, kurzen Saison mit acht Niederlagen in acht Spielen. Die Jungs hängen sich richtig rein. Natürlich gibt es noch Dinge, an denen man arbeiten muss. So hätten wir in Tecklenburg, als wir eine Halbzeit lang in Überzahl gespielt haben, im oberen Drittel mehr Ballbesitzfußball spielen können. Das ist aber der noch mangelnden Erfahrung geschuldet.

Wie sieht es personell für heute aus?

Krüskemper: Julius Leifken hat seine gelb-rote Karte abgesessen, Thilo Farwick ist ebenfalls wieder mit dabei. Mirhat Atalan ist wieder ins Lauftraining eingestiegen, fällt gegen Recke aber weiter aus. Auch Lennard Overhoff steht noch nicht wieder zur Verfügung.