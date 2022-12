Zwei Aufholjagden reichen ASV Senden nicht

Bester Werfer des ASV Senden war am Wochenende in Dortmund Thorben Joost (r.).

Es war die Begegnung des Tabellensechsten, DJK TuS Oespel-Kley, mit dem Fünften der A-Jugend-Oberliga, dem ASV Senden – mithin ein zu erwartendes Match auf Augenhöhe. Tatsächlich waren die Besucher laut ASV-Coach Sebastian Tenholt über weite Strecken ebenbürtig. Nur halt nicht zu Beginn und am Ende beider Halbzeiten, so dass es nach 60 Minuten doch einen relativ klaren Sieger gab. Mit 31:27 (15:11) gewannen die Dortmunder die letzte Partie des Jahres.

Wirklich unzufrieden war Sendens Trainer hinterher nicht: „Das war handballerisch im Vergleich zum Hagen-Spiel schon besser. Und auch vom Ergebnis her war mehr für uns drin. Nur haben wir insgesamt zehn, zwölf freie Würfe nicht genutzt und Oespel-Kley dadurch immer wieder Gegenstoßtore ermöglicht.“

Die ersten Minuten verschlief seine Sieben komplett, die DJK führte schnell mit 6:2 (9.). Drei Minuten vor der Pause war Senden dran (12:11). Doch statt mit dem knappen Rückstand oder gar einem Unentschieden in die Kabine zu gehen, „fangen wir uns noch drei völlig unnötige Treffer“.

Mitte des zweiten Durchgangs dann die nächste Aufholjagd. Wieder schnupperten die Gäste am Gleichstand (26:24/54.) – und wieder zogen die Dortmunder im entscheidenden Moment davon. Die Tenholt-Sieben agierte in dieser Phase in Unterzahl und „vielleicht mit etwas zu viel Risiko, so dass der Gegner dann leichtes Spiel hat und die Partie verdient gewinnt.“ ASV-Tore: Joost (5), Elshof (4), Peuker (4/3), Magdalinski (3), Rüddenklau (3), Supler (3), Gerigk (2), Reichow (2), Bannick (1).