Zwei Siege und eine Niederlage für den SV Bösensell

Die Volleyballteams des SV Bösensell kämpften am Wochenende wieder am Netz.

Seniorinnen

Spannend machten es die Damen des SVB gegen den TV Dülmen II, am Ende gab es einen 3:2-Erfolg (25:20, 25:19, 17:25, 23:25, 15:11) zum Auftakt der Saison. Dank einer konzentrierten und geschlossenen Mannschaftsleistung lagen die Bösenseller Volleyballerinnen klar mit 2:0 Sätzen in Führung.

Doch die im dritten und vierten Durchgang vom Trainerteam vorgenommenen Wechsel auf der Zuspielposition konnten die Bösensellerinnen nicht einfach so wegstecken. Es kam zu einem Bruch im Spielfluss, den die Spielerinnen nicht kompensieren konnten. Die Sätze drei und vier gingen an den TV Dülmen.

Im letzten Satz stand die Anfangsformation des SV Bösensell wieder auf dem Spielfeld und ordnete sich neu. Das war auch gut so, denn im entscheidenden Satz zeigte das Team Kämpferqualitäten. Mit viel Einsatzwillen holte sich der SVB den fünften Satz und somit die ersten zwei Punkte der neuen Saison.

„Das war ein hartes Stück Arbeit. Aber wir sind froh, dass wir das Spiel wieder zu unseren Gunsten drehen konnten. So ein Sieg an alter Wirkungsstätte hat auch einen besonderen Charme“, freuten sich nach der Partie die Bösenseller Trainerinnen Christa Offermann und Christiane Koch, die beide in früheren Zeiten sowohl für den SVB als auch für den TV Dülmen aufgeschlagen haben.

Weibliche U 20

Am Sonntagvormittag gastierte der VBC Beckum in der Bösenseller GrundschulTurnhalle. Das U 20-Team des SVB unterlag in eigener Halle zum Saisonauftakt in einem engen Match am Ende mit 0:2 Sätzen (21:25, 25:27) Die Mannschaft von Offermann und Koch spielte in beiden Sätzen couragiert mit.

Im ersten Satz ließ jedoch zum Ende hin die Konzentration nach, und nach einigen leichten Fehlern auf Seiten des SVB freuten sich die Beckumerinnen über den Satzgewinn. Der zweite Durchgang verlief ausgeglichen, wobei Beckum die Angaben und Angriffe sicherer ins Ziel brachte. So waren es zum Schluss auch zwei gute Angaben, die der SVB in der Annahme nicht kontrollieren konnte, und die dem Gegner den Spielgewinn bescherten. „Schade, die Stimmung in der Halle war super. Am Ende fehlten die Kraft und die Konzentration, aber der Einsatz stimmte“, so das Fazit der beiden Trainerinnen.

U 14 Mixed

Einen erfolgreichen Saisonbeginn hatte die Mixed-Mannschaft des SVB. In eigener Halle gewann sie gegen SuS Olfen mit 2:0 Sätzen (25:11, 25:13). Während des Spiels zeigten sich die acht Jungs und Mädchen, die zum Einsatz kamen, total motiviert und spielten das erste Meisterschaftsspiel der Saison sehr konzentriert. Gute Aufschläge waren die Grundlage zum Erfolg, und auch im Spielaufbau zeigten die jungen Volleyballer ansprechende Spielzüge. „So kann es weitergehen. Alle, ob auf dem Feld oder neben dem Feld, waren total engagiert. Ein toller Auftakt“, freute sich Trainerin Christiane Koch.