Zweite Garde des ASV Senden an vorderster Front

Eine deutliche Leistungssteigerung nach der Pause bescherte den U 19-Oberliga-Handballern des ASV Senden einen am Ende ungefährdeten 34:27 (16:15)-Heimsieg über den SV Teutonia Riemke, der zwar verdient war, laut ASV-Coach Sebastian Tenholt aber „um zwei, drei Tore zu hoch“ ausfiel.

Lange (19:18/37.) war es eine umkämpfte Partie. Was, so Sendens Trainer, weniger an den Bochumern lag als an den eigenen Unzulänglichkeiten, vorn wie hinten. Gerade die üblichen Leistungsträger waren diesmal mit Ausnahme von ASV-Torwart Julian Wiedau (parierte drei Strafwürfe) und Anton Peuker (neun Tore) kein Faktor.

Dafür sprangen andere in die Bresche, Marten Hausen zum Beispiel. Der lange verletzte Rückraum-Mitte-Mann traf insgesamt vier Mal und war maßgeblich am Zwischenspurt beteiligt, der seinem Team binnen kürzester Zeit die vorentscheidende Sechs-Tore-Führung brachte (26:20/45.).

„Schön wenn man – gerade im Vergleich zur Vorsaison – einen so breiten Kader hat und die Jungs aus der zweiten Reihe dann aber auch zünden“, freute sich Tenholt. ASV-Tore: Peuker (9/2), Elshof (4), Hausen (4), Kasberg (4), Jägersmann (3), Joost (3), M. Adam (2), Gerigk (2), Rüddenklau (2), J. Magdalinski (1).