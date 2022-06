3:3 gegen Stromberg – Walsteddes Mrozik trifft dreifach, Grote fliegt

Sechs Tore, ein Dreifach-Torschütze und dazu ein Platzverweis. Zum Abschluss der Saison in der Kreisliga A Beckum war auf dem Platz von Fortuna Walstedde noch einmal eine Menge los. Am Ende teilte sich der Tabellenneunte die Punkte mit dem SC Germania Stromberg und ließ dabei die Chance auf einen letzten Sieg in dieser Spielzeit verstreichen.

Mit einem bitteren 3:3-Remis und als Tabellenneunter hat Fortuna Walstedde die Saison in der Kreisliga A Beckum abgeschlossen. „Unglaublich, das zieht sich durch die Saison“, sagte Trainer Robin Vinnenberg nach der Partie gegen den Tabellensechsten SC Germania Stromberg am Montagabend. 2:0 und 3:1 hatte Walstedde geführt.

Nachdem die Stromberger übers Tor geköpft hatten (11.), schob Randy Mrozik den Ball knapp vorbei (22.). Dann gab es Elfmeter nach einem Foul an Luis Buttermann. Mrozik scheiterte zwar, durfte es aber noch mal versuchen, weil ein Spieler zu früh in den Sechzehner gelaufen war – und machte es jetzt besser (26.). Vier Minuten später fiel das 2:0. Dustin Fuhr lief aufs Tor zu, legte quer, Mrozik erhöhte. Danach parierte Fortunas Keeper Felix Grote einmal stark (34.) und einmal überragend (40.). Mrozik hatte das 3:0 auf dem Fuß (42.). Dem 2:1 (50.) ließ Mrozik das 3:1 folgen (68.). Stromberg verkürzte erneut (72.). In der 73. Minute spielte Grote den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand und flog vom Platz, Kevin Kilian ging ins Tor. Und Stromberg glich in Überzahl in der letzten Minute nach einem unnötigen Freistoß aus – 3:3.Fortuna Walstedde: Grote – Nettebrock, Hartmann, Berkemeier (54. Stellmach), L. Buttermann – Broszeit, Livaja (57. R. Lange) – Gouw (46. Kilian), Fuhr, A. Nieddu – Mrozik (75. Henzel)