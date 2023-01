63 – und kein bisschen müde

Uwe Landau (li.) in seinem Element. Der langjährige Coach hat in Sendenhorst wieder eine schlagkräftige Mannschaft mit einigen Routiniers aufgebaut.

Aufhören mit dem Handballsport nach gefühlt fünf Dekaden auf und neben dem Hallenparkett? Ja, dieser Gedanke ist Uwe Landau schon gekommen – Irgendwann muss schließlich mal Schluss sein. Doch warum eigentlich, wenn der schnelle Sport mit dem runden Spielgerät zu einem Jungbrunnen avanciert? „Mir macht es jedenfalls noch viel Spaß. Und so lange das der Fall ist, kann ich ja noch in die Halle gehen. Zur Arbeit gehe ich ja auch noch“, will Landau die Zügel nicht locker lassen. Zumindest so lange nicht, bis ein würdiger Nachfolger gefunden ist.