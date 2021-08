Am liebsten mit dem Spitzenpersonal

In der Tischtennis-Kreisliga Münster tummeln sich derzeit insgesamt zwölf Mannschaften. Unter ihnen ist auch das Team der SG Sendenhorst zu finden. Zur Halbserie liegt die SG auf Tabellenrang vier, was durchaus respektabel ist. Nur sechs Punkte beträgt der Abstand zu Spitzenreiter SV Neubeckum III. Ebenso wie der Ligaprimus kassierte die SG im bisherigen Saisonverlauf nur drei Niederlagen. „Wir sind bislang im Soll“, sagt Mannschaftsführer Matthias Abke, der mit Blick auf die am Freitag beginnende Rückrunde hofft, „so schnell wie möglich die Spannung rauszunehmen“. Heißt: Den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen.

Erfolg oder Niederlage – das hängt bei der SG entscheidend vom oberen Paarkreuz ab. Die Spitzenkräfte Steffen Gnegel und Peter Abke haben beeindruckende Bilanzen: Gnegel hat acht Siege bei nur einer Niederlage, Abke hat 15 Partien gewonnen und drei verloren. Das Mitwirken dieser beiden Akteure bestimmt maßgeblich den Spieltagskomfort der gegnerischen Mannschaft. „Sind sie dabei, sind wir nur schwer zu schlagen“, sagt Matthias Abke. Sind sie es hingegen nicht, gibt es Probleme.

Die SG musste in der Winterpause umstellen. Kapitän Abke ist einen Rang auf Position drei vorgerückt, Martin Tombrink rutscht einen Rang ab, auf Position vier. Notwendig wurde diese Rochade durch den veränderten TTR-Wert beider. Dieser gibt die Spielstärke eines Spielers wieder und bestimmt die Kader-Aufstellung im Meisterschaftsbetrieb.

Notwendige Personal-Rochade

„Wenn dann unsere Spitzenspieler fehlen, und ich an Position eins oder zwei auflaufen muss, habe ich so gut wie keine Chance“, sagt Abke.

An diesem Freitag (20 Uhr) tritt die SG beim Schlusslicht Warendorfer SU III an. Das Hinspiel gewannen die Sendenhorster mit 9:0. „Wenn die WSU sich im Winter nicht grundlegend verstärkt hat, dann sollten wir diese Begegnung gewinnen können“, sagt der Mannschaftsführer. Zwar tritt das Team ohne besagten Steffen Gnegel an. Auch so aber hat das Team die Qualität, beim Tabellenletzten zu punkten.

Tatsächlich aber geht es eng zu in der Liga. Die SG liegt zwar nur sechs Punkte hinter Spitzenreiter Neubeckum III – aber auch der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist alles andere als beruhigend. Gleich drei Mannschaften haben die gleiche Punktebilanz wie die SG Sendenhorst (12:10). Die Teams der Ränge sieben und acht liegen nur knapp dahinter (11:10). Und selbst TG Münster II, derzeit auf dem ersten Relegationsrang wohnhaft (9:13), darf sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Ligaverbleib machen.

Ein Vorteil für die SG dürften die fünf Heimspiele – allesamt gegen Mannschaften, die schlechter platziert sind – sein. „Die Unterschiede in den Hallen sind schon sehr groß. Unsere Halle ist mit Parkett ausgelegt und relativ klein. Da fühlen sich nicht alle Gastmannschaften wohl“, weiß Abke.