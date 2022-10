Drei Dreier auf der Wunschliste

A-Ligist GW Albersloh hat am Wochenende den eindeutig schwierigsten Part zu bewältigen, muss beim Titelaspiranten und Tabellendritten SG Selm ran. Sendenhorst, selbst Dritter, will diesen Platz im Spiel gegen Telgte II behaupten, während Fortuna Walstedde endlich einmal wieder dreifach punkten will.

SG Sendenhorst –

SG Telgte II

(Sonntag, 14:30 Uhr)

Von acht auf drei. In dieser Saison der Kreisliga A1 scheint alles möglich. Nach dem 4:2-Erfolg der Sendenhorster bei Eintracht Münster machte das Kraus-Team einen kräftigen Sprung in der Tabelle. Die Schwächephase des Septembers mit nur drei Zählern aus fünf Spielen scheint damit endgültig überwunden zu sein. Nun soll die Top-Platzierung im Spiel gegen Telgte II auch untermauert werden. „Das ist schon Wahnsinn, wie eng das alles in unserer Staffel ist. Da gewinnst du zweimal und bist oben wieder dran“, frohlockt SG-Spielertrainer Florian Kraus. Auf dem Papier hat die SG einen machbaren Gegner vor der Brust. Die SG Telgte II ist eher im Abstiegskampf verortet und scheint auf Unentschieden geeicht zu sein. Vier der zehn bisherigen Partien endeten remis. Allerdings hat Florian Kraus, der selbst angeschlagen ist, einige Ausfälle zu verkraften. Sven Kortwinkel, Jannick Horstmann, Finn Wiechens, Maik Krause, Julian Liebig fehlen. Dafür steht aber mit Michael Schulte erstmals ein alter Bekannter wieder im Kader.

SG Selm –

GW Albersloh

(Sonntag, 15 Uhr)

GWA-Trainer Julian Spangenberg freut sich auf das Spiel am Sonntag: „Wir haben richtig Lust auf die Partie. Schon in Bösensell haben wir gut ausgesehen und 1:1 gespielt. Warum sollte uns das gegen den nächsten Titelaspiranten Selm nicht auch gelingen.“ Zuletzt hatten die Grün-Weißen gegen Team aus der unteren Tabellenregion häfiger Probleme gehabt. Beim Letzten Saxonia Münster sprang nur ein 0:0 heraus, das Gastspiel in Nienberge ging sogar mit 0:4 verloren. „Wir sind am Sonntag nicht der Favorit, von uns wird nichts erwartet. Das sind gute Voraussetzungen. Aber wir müssen in der Offensive abgezockter werden und zielstrebiger spielen, um auch in Selm bestehen zu können“, erklärt Julian Spangenberg.

FSG Ahlen -

Fortuna Walstedde

(Sonntag, 17 Uhr)

Walstedde strebt den dritten Saisonsieg an. „Die Truppe ist gut drauf, die Stimmung im Team ist prächtig. Für Sonntag ist alles vorbereitet“, berichtet Fortuna-Coach Daniel Rohde freudig. Nun soll es gegen den Aufsteiger FSG Ahlen klappen. Eine Schwachstelle scheint der Trainer beim Gegner bereits ausgemacht zu haben: „Ahlen hat 30 Gegentore kassiert, das sind die zweitmeisten in der Liga. Wenn wir vorne konzentriert zu Werke gehen und effektiver mit unseren Chancen umgehen, dann könnten wir erfolgreich sein.“ Mit einem Sieg würde Walstedde in der Tabelle an Ahlen vorbeiziehen, das vier der neun Partien bislang gewann und zwölf Zähler auf dem Konto hat.