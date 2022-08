Ein Turnier und 14 Sieger

Verlierer gab es beim Junior-Cup der SG Sendenhorst nicht, nur Gewinner – und auch die Gastgeber durften am Ende eines langen Turniertages jubeln und einen Pokal in die Höhe recken.

Auch so sehen Sieger aus: Die C-Junioren-Fußballer der SG Sendenhorst stemmten ihren Pokal in die Höhe und ließen den Auftritten auf dem Platz ein entspanntes Nachspiel bei der Siegerehrung folgen – auch wenn der Blick auf die Ergebnisliste einen etwas anderen Eindruck erweckte. Dort firmierten die wackeren SGS-Jungs im Abschluss-Klassement des Veka-Junior-Cups auf dem 14. und letzten Rang. Doch für Trainer Ralf Laumann und seine Schützlinge war das Wochenende dennoch ein voller Erfolg, denn dass man dem schwarzgelben BVB-Nachwuchs am Ende den Vortritt würde lassen müssen und dass auch die Gäste vom mehrfachen dänischen Meister FC Midtjylland und vom FC Basel aus der Schweiz vor den Gastgebern landen würden, war keine Überraschung. Im Gegenteil, für das Gastgeberteam galt am Samstag das Olympische Motto – und sie waren nicht nur dabei, sondern mittendrin, lieferten den Favoriten tapfere Gegenwehr und sammelten unvergessliche Wettkampferfahrung. Immerhin hatten neben Borussia Dortmund auch die Bundesligisten Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum, der 1. FC Köln und Hertha BSC ihren jüngeren C-Junioren-Jahrgang nach Sendenhorst geschickt. Mit Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld und dem Hamburger SV war auch die zweite Bundesliga prominent vertreten – und auch die Fans von Regionalligist Preußen Münster kamen auf ihre Kosten. Keine Frage, dass die SGS-Jungs und das Team der SG Vorhelm-Enniger mit großem Respekt und ohne allzu hohe Erwartungen ins Turnier gingen, bei dem auf und an den drei Plätzen bis zu 1000 Zuschauer und Aktive unterwegs waren.

Stolz und zufrieden

Stolz und zufrieden waren auch die Verantwortlichen der Sendenhorster Fußballabteilung, die als Orga-Team einmal mehr für einen reibungslosen Ablauf sorgten, der weit über den sportlichen Bereich hinausging. Bei der achten Auflage des Turniers und nach zweijähriger Corona-Zwangspause mussten im Vorfeld unter anderem zahlreiche Gastspieler bei Gastfamilien untergebracht und versorgt werden. Dabei hatten die Spieler aus Hamburg, Basel und die bereits am Donnerstag angereisten jungen Dänen Gelegenheit, Sendenhorst zu erkunden, während die Hertha-Frösche in Vorhelm untergebracht wurden.

„Das hat wie in den letzten Jahren auch sehr gut funktioniert. Ich bin froh, dass wir so viele Familien finden, die bereit waren, Spieler aufzunehmen“, sagte Orgachef Ingo Lackmann, der sich einmal mehr auf die Mannschaft hinter der Mannschaft verlassen konnte. Hinter Lackmann, der mit seinem Sohn Robin und Lukas Bureck als Leitern der Jugendbateilung die Fäden in den Händen hielt, stand ein knapp 100-köpfiges Helferteam. „Auch hier waren wir sehr gut aufgestellt. Hilfe von den Jugend- sowie auch von den Seniorenmannschaften machen so eine Durchführung erst möglich. Wir danken aber auch allen Sponsoren, sowie der Realschule St. Martin, die uns ebenfalls tatkräftig unterstützt haben. Es war eine tolle Leistung des gesamten Teams“, so Lackmann weiter. Bestätigung bekamen die Sendenhorster dann bei der Siegerehrung. Einige Kapitäne nahmen ganz spontan das Mikrofon in die Hand und hatten Dankesworte für das SG-Team parat.

Pokale für alle

Am Ende eines langen Fußballtages, konnten dann die Nachwuchskicker von Borussia Dortmund den Pokal aus den Händen von Andreas Hartleif, Vorstandsvorsitzender des Turniersponsors VEKA AG, in den Sendenhorster Abendhimmel halten. Die BVB-Kids sicherten sich den größten der 14 Pokale, alle anderen Trophäen fielen unwesentlich kleiner aus, bei diesem Turnier, das keine Verlierer hatte.