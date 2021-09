„Einen Versuch ist es allemal wert“

Albersloh

Die Tennisspieler von Grün-Weiß Albersloh durften gleich doppelt jubeln. Die Damen 60 sind am „grünen Tisch“ in die Regionalliga aufgestiegen. Die ersten Herren schlagen in Zukunft in der Kreisliga auf. Und auch die ersten Damen feierten - wegen ihres Klassenerhalts.

Von