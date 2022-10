Erster Erfolg für 1. Herren der SG Sendenhorst

Nach den ersten vier Spielen der jungen Saison ist Aufsteiger SG Sendenhorst in der Verbandsliga ohne Niederlage und Tabellenführer. „Wirklich erstaunt bin ich nicht. Wir haben die Mannschaft vor Saisonbeginn gut verstärkt“, so Trainer Dieter Theis. Die nun wartenden Begegnungen mit Lüdinghausen, Recklinghausen und Saxonia Münster sind richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf.

Im Heimspiel gegen den TV Mesum gab es wieder eine emotionale Berg- und Talfahrt für die Zuschauer. Letztendlich siegte die SG mit 3:2 (24:26, 25:23, 18:25, 25:23, 15:8). Im ersten Satz führten die SGS-Damen schnell mit sechs Punkten und sahen beim 23:18 schon wie der sichere Satzsieger aus. Doch der TV Mesum mit seiner Spielqualität schaffte es noch, diesen Satz mit 26:24 für sich zu drehen. Heftig umkämpft war der zweite Satz, den der Gastgeber mit 25:23 dank des besseren Angriffsspiels für sich gestalten konnte. Kollektiver Ausfall dann in Satz drei in allen Mannschaftsteilen, Satzgewinn für Mesum, 25:18.

Doch die SGS kämpfte sich in den Tie-Break. Mit gutem Aufschlagspiel und stabiler Annahme setzte sie die Mesumer unter Druck. Dennoch war bei 23:23 alles offen – dann brachten die Gastgeberinnen mit zwei druckvollen Angriffsbällen den Satz mit 25:23 nach Hause. Im allesentscheidenden fünften Satz brachte Katharina Thomas das Team mit zwei gut platzierten Aufschlägen in eine gute Ausgangslage. Mit einer weiteren Aufschlagserie von Tabea Skerhut wechselten die Teams beim Stand von 8:5 die Seiten. Von hier an ließ das Theis-Team nichts mehr anbrennen und holte sich den Satzgewinn: 15:8.

Und bei der ersten Herrenmannschaft? Platzte der Knoten. Trotz des Fehlens einiger Spieler münzte die Mannschaft eine gute vorangegangene Trainingswoche gegen den Soester TV in einen Erfolg um. Da unter anderem Libero Jannis Steiling fehlte, musste Trainer Raphael Klaes einspringen. Die Verantwortung am Rand hatte dafür sein Bruder Stephan. Über ein im Vergleich zum letzten Spiel deutlich verbessertes Auftreten in allen holte sich die SGS den ersten Satz mit 25:18. Im zweiten Satz war es dann etwas enger, gerade in der Abwehr machten die Männer der SGS einige einfache Fehler, lagen mit 21:22 hinten. Doch die Nerven hielten. Auch der zweite Satz ging an Sendenhorst (25:23). Furios startete die SGS in den dritten Durchgang, Soest hatte vor allem mit dem guten Aufschlagspiel der Gastgeber Probleme. Die bauten ein gutes Punktepolster auf (24:17), ehe es dann doch nochmal eng wurde. Das Team vergab durch Unkonzentriertheiten in der Annahme einige Matchbälle – ehe der Satz mit 25:21 seinen Abschluss fand. „Wir haben ohne größere Leistungseinbrüche unsere Leistung gebracht“, sagte Stephan Klaes nach dem ersten Sieg der Saison.

Die zweite Damenmannschaft sammelte am Wochenende ebenfalls den ersten Punkt in der Bezirksliga Es sollte ein Spiel mit Höhen, aber auch Tiefen werden. In Satz eins war es ein offener Schlagabtausch, Sendenhorst überzeugte mit einem guten Aufschlagspiel, dafür hatte die Annahme den einen oder anderen Wackler. – der SV Teuto Riesenbeck II entschied den ersten Satz für sich (25:27). Ein kompletter Bruch dann Satz in Zwei, als die SGS extreme Probleme hatte, selber Angriffe zu spielen (14:25). Doch das Team bekam seine Probleme im dritten Satz in den Griff, machte kurzen Prozess (25:17). Auch im vierten Spielabschnitt zeigte sich das gleiche Bild, Riesenbeck fand keine Mittel mehr, verlor mit (14:25). Im Tie-Break indes brach ein schlechter Start der SGS das Genick, sie unterlag mit 11:15. „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, ausgenommen natürlich der zweite Satz“, resümierte Co-Trainer Stephan Klaes, der auf dieser Position an der Seitenlinie sein Debüt feierte.