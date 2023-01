Den Senioren auf den Fersen

Aktuell gehen 143 Handballkids bei der SG Sendenhorst auf Torejagd und haben viel Spaß an ihrem Hobby – die SG zählt zu den Top-Vereinen in der Umgebung.

Dass sich die Anzahl an sportlich-aktiven Kindern und Jugendlichen verringert hat, ist für die meisten Vereine keine Neuigkeit, jedoch bedrohlich. Dass es umso wichtiger ist, in die Zukunft zu denken, das hat die Handball-Abteilung der SG Sendenhorst verinnerlicht. Was die Nachwuchsarbeit angeht, so schauen die Sendenhorster jedoch durchaus mit einem lachenden Auge auf das Geschehen.