„Im nächsten Jahr einen draufsetzen“

Herr Theis, Ihr Team führt als Aufsteiger die Liga an. Überrascht?

Theis: Schon überrascht, ein bisschen. Wobei man auch dazu sagen muss, dass wir zwei Spiele hatten, die 3:2 ausgegangen sind.

Was hatten Sie erwartet?

Theis: Erwartet hatte ich, dass wir bis Weihnachten ein ausgeglichenes Punktekonto haben würden...

... und auf was darf sich der Sendenhorster Anhang jetzt einstellen, wo es bereits zehn Zähler sind?

Theis: Das Ziel bleibt erstmal, bis Weihnachten ganz viele Punkte zu sammeln, um nicht mehr absteigen zu können. Wobei wir schon sagen können, dass wir nicht gegen den Abstieg spielen – wir wollen uns oben etablieren, um im nächsten Jahr einen draufzusetzen.

Aufstieg?

Theis: Ja. ‚Spätestens‘ im nächsten Jahr. Wenn es in diesem schon was werden sollte, nehmen wir das auch an. Erstmal müssen sich mein Stamm und die Spielerinnen aus den unteren Ligen aber an die Verbandsliga gewöhnen. Und um auf unseren Anhang zurückzukommen. Wir registrieren, dass wir einen guten Zuspruch haben. Das wollen wir pflegen und uns da noch professioneller aufstellen. Zum nächsten Heimspiel beispielsweise möchten wir ein Gewinnspiel anbieten.

Was sind die Gründe für den Höhenflug?

Theis: Zum einen, dass unsere Stamm-Sechs aus dem Aufstiegsjahr zusammengeblieben ist. Man kennt sich ein oder zwei Jahre und es herrscht Konsens, dass wir halbwegs vernünftig trainieren und uns auf ein Spiel vorbereiten. Zum anderen haben wir uns schlau verstärkt. Es ist beispielsweise keine Selbstverständlichkeit, dass eine Klara Herbsthoff dreimal die Woche aus Greven kommt, um für uns zu spielen.

Sprechen Sie viel mit dem Team über die aktuelle Lage – oder lassen Sie einfach laufen?

Theis: Wir sprechen, ja, aber zielgerichtet über den nächsten Gegner. Und da stehen wir mit Lüdinghausen vermutlich vor dem bislang schwersten Spiel. Danach werden wir uns hinsetzen und Position beziehen.

Was darf besser werden?

Theis: Die Athletik darf besser werden. Wir können schlauer spielen und lernen, die Spiele zu bestimmen, statt abzuwarten, was die Gegner mit uns spielen. Eine wichtige Nachricht ist, dass uns Julia Hunkemöller, eine meiner beiden Libera, die gesamte Saison über erhalten bleibt. Sie wäre eigentlich studienbedingt ausgeschieden.