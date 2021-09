(K)ein Spiel wie jedes andere für die SG Sendenhorst

Das Spiel hat was. Das der SG Sendenhorst am Samstag (19 Uhr) in der Landesliga beim SC DJK Everswinkel. Nicht nur wegen der Nachbarschaft. Allein schon wegen des besonderen Verhältnisses der Trainer. „Thomas ist bekannt dafür, dass er sich etwas einfallen lässt. Vielleicht aber gelingt das ja auch mir“, sagt SG-Coach Thorsten Szymanski augenzwinkernd vor dem Duell mit Thomas Steinhoff – und lässt eben auch eine Besonderheit anklingen. Beide Coaches kennen sich in- und auswendig, immer wieder kreuzten sich ihre Wege. „Das passt einfach. Man kann von einer Freundschaft sprechen“, sagt Szymanski.



Die Personalprobleme bleiben

Die aber ruht nun für 60 Minuten. Eine Auszeit, in der der SC-DJK-Coach keine Pause erwartet. „Gegen uns sind immer alle da und fit. Das war schon bei der WSU und Wiedeler so“, seufzte Steinhoff schon vor Wochenfrist als Beobachter des SG-Spiels.

Ganz so wird es am Samstag aber wohl nicht. Denn bei der SG ist nicht nur fraglich, ob Moritz Schertl rechtzeitig von seinem Italien-Trip zu seiner Freundin zurück ist. Zudem muss auch am Kreis (weiter) improvisiert werden. Zwar hat Sebastian Specht seine Erkältung auskuriert, aber Janis Westmeier, der erst ab November nicht nur an den Spieltagen zur Verfügung steht, kann nur dosiert eingesetzt werden. Überwiegend in der Deckung. Und für Kreisläufer Nummer drei, Lukas Schmitz, kommt das Spiel zu früh. „Auch wenn es ein Derby ist, gehen wir kein Risiko ein. Zumal anschließend die dreiwöchige Pause ansteht“, erteilt Szymanski Spekulationen eine Absage.

Letztes Spiel vor dreiwöchiger Pause

Das gilt auch für Torhüter Nils Küpper. Zwar entpuppte sich seine Knöchelverletzung „nur“ als Bänderzerrung. Sein Einsatz ist aber ausgeschlossen. Neuzugang Markus Thiel, den auch Steinhoff vor der Saison im Visier hatte, steht im Tor. Bauen kann die SG jedoch auf Tizian Behrens. Der wollte sich ursprünglich ganz seiner Abschlussfeier widmen, stellt nun aber parat. „Das rechne ich ihm hoch an“, lobt Szymanski.

Schließlich ist es auch das letzte Spiel vor einer dreiwöchigen Pause. In der es dann gilt, Trainingsrückstände aufzuarbeiten. Auch wenn der Trainer („Menschlich verstehe ich das“) mit der einen oder anderen Auszeit rechnet. Was mit einem Erfolgserlebnis in Everswinkel besser zu akzeptieren wäre.