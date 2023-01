„Niederlage war völlig unnötig“

Handball: SG Sendenhorst verliert knapp in Kattenvenne

Nach drei Siegen in Folge erwischte es die Handballer der SG Sendenhorst am vergangenen Wochenende. Bei der formstarken HSG Kattenvenne/Ladbergen II, die zuletzt fünfmal in Folge gewonnen hatte, kassierten sie eine äußerst unglückliche 22:23 (12:11)-Niederlage.