SG-Damen plötzlich Spitze

Ihre Pflichtaufgaben erfüllt haben die Damenteams der Sendenhorster Volleyballer am Wochenende. Wenig überraschend war das 3:0 bei der ersten Damenmannschaft gegen den RSV Borken IV. Die Höhe des Siegs war dann aber doch unerwartet: Die Sätze fielen mit 25:15, 25:21 und 25:15 und teils deutlich bis fast kampflos aus.

In der Startsechs fand sich erstmals Zuspielerin Yvonne Kloska wieder, die seit ihrer Elternpause bisher nur partielle Einsätze bekommen hatte. „Wir wollen sie langsam wieder etablieren“, so Chef-Trainer Dieter Theis. Die RSV-Sechs war indes wie vermutet eine Wundertüte, nur drei Spielerinnen aus der Begegnung der Hinrunde waren dabei, was das SG-Scouting erschwerte. Dies tat der SG-Leistung jedoch keinen Abbruch und besonders Kim Schmitz und Amelie Nelle konnten auf der Außen-Annahmeposition enorm effektiv arbeiten und den RSV erfolgreich unter Druck setzen.

Klara Herbsthoff sieht Blut

In der SG-Mitte gab es dafür einige Probleme, was jedoch nicht weiter ins Gewicht fiel. Eine kurze Schrecksekunde gab es im zweiten Satz, als Außen-Annahmespielerin Klara Herbsthoff bei einer Abwehraktion den Fuß einer Mitspielerin ins Gesicht bekam und das Feld blutend verlassen musste – glücklicherweise „nur“ Nasenbluten. Ein Wechsel in der Sendenhorster Aufschlagstrategie war dann im dritten Satz der abschließende Schlüssel zum Erfolg. „Pflichtaufgabe gelöst! Ich würde mir wünschen, dass wir öfters solche deutlichen Spiele haben“, merkte Theis an, erfreut über die reibungslosen Sieg.

Während die SG also ihre Hausaufgaben machte, patzten die Aufstiegkonkurrenten: Der TV Mesum büßte beim 3:2-Erfolg einen Zähler ein, Saxonia Münster mit einer 1:3-Schlappe gleich drei – plötzlich und unerwartet steht die SG an der Tabellenspitze.

Auch die Reserve siegt

Einen enorm wichtigen Sieg fuhr die Damenreserve ein. Gegen den SV Teuto Riesenbeck II gewann sie 3:0 (25:13, 25:17, 25:17). Das entscheidende Element waren die Sendenhorster Aufschläge, die den SV vor unlösbare Probleme stellte. So stand es im ersten Satz zeitweise 13:2. Ein stabiler Side-Out rundete die Sendenhorster Leistung ab. Riesenbeck wehrte sich im Folgenden jedoch mehr, woran nicht zuletzt die eingewechselte und erfahrene Spielertrainerin einen Anteil hatte. „Wir haben uns da aber auf unsere Stärken konzentriert und sicher weiter gespielt“, hielt Trainer Raphael Klaes fest. Auch ein recht knappes 16:16 im dritten Satz konnten sie mit einer Aufschlagsserie in ein 25:17 verwandeln. „Das Training hat gefruchtet und wir haben verdient gewonnen, das müssen wir jetzt jedes Spiel so machen“, lobte und forderte Klaes zugleich.