SG Sendenhorst zeigt sich torhungrig beim 8:4 gegen FC Münster 05

Einen wilden Ritt legte die SG Sendenhorst am Donnerstag im Heimspiel gegen den FC Münster 05 hin. Am Ende gewann der Gastgeber mit 8:4, hatte zur Pause mit 4:1 und zwischenzeitlich sogar mit 6:1 in Führung gelegen.

Es war ein besonderes Spiel. Spielertrainer Florian Kraus ist an Corona erkrankt und in Quarantäne, war aber dennoch Teil der Mannschaft. Vor Beginn der Partie wurde er per Video in die Kabine geschaltet, um die Ansprache an das Team zu halten. Auch während des Spiels hielt er ständig Kontakt zu Co-Trainer Stefan Putze. Die Ansprache schien ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben, Sendenhorst legte los wie die Feuerwehr, hatte mehrere gute Einschussmöglichkeiten. Doch den ersten Treffer schoss der Gast nach 17 Minuten. Sendenhorst antwortete aber schnell, Marcel Brillowski (25.), Marek Raterin (31.) und ein Doppelschlag von Niklas Lütke-Verspohl (36./38.) rückten die Machtverhältnisse wieder zurecht. Nach der Pause legten Marcel Brillowski (48.) und Eric Kommorowski (55.) nach. „Danach schlich sich bei uns ein Schlendrian ein, binnen 16 Minuten kassierten wir drei Gegentore, da hatte ich etwas Sorge“, erläutert Florian Kraus. Die war allerdings unbegründet, da sein Team wieder den Vorwärtsgang einlegte, Finn Wiechens (86.) und Marek Ratering (88.) zwei Treffer nachlegten.

Am Sonntag (17 Uhr) geht es zur Oberliga-Reserve des 1. FC Gievenbeck, die am Donnerstag überraschend 0:2 in Everswinkel verlor. „Das Team ist immer eine Wundertüte. Man weiß nie, welche Verstärkungen aus der Ersten hinzukommen. Natürlich wollen wir gewinnen“, so Florian Kraus.

SGS: Köster – Abu Dalal (70. Kortwinkel), Nordhoff, Kommorowski (55. Pottek), Linnemann, Vogt (86. Noga), Ratering, Lütke-Verspohl (64. Wiechens), Rosendahl, Schulte, Brillowski