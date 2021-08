SG-Trainerteam: „Haben Spaß am Gesamtprojekt“

2017 übernahmen Florian Kraus und Stefan Putze in einer schwierigen Phase das Traineramt bei den Fußballern der SG Sendenhorst. Auch wenn das junge Trainerduo den direkten Abstieg aus der Bezirksliga in die Kreisliga A nicht verhindern konnte, haben beide als Typen bereits Spuren in der Martinusstadt hinterlassen und die Mannschaft wieder in ruhige Fahrwasser manövriert.

Während sich der eine mit der Erfahrung von zehn Jahren in der Oberliga noch immer Woche für Woche mit Leidenschaft auf dem Spielfeld in die Zweikämpfe wirft (Kraus), steht der jüngere B-Lizenz-Inhaber (Putze) am Spielfeldrand und versucht, von dort seinen analytischen Blick gewinnbringend einzusetzen. Auch privat pflegen die beiden Sendenhorster einen engen Kontakt. Im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Daniel Langen berichten die beiden Übungsleiter vom bisherigen Saisonverlauf, der Arbeitsteilung auf und neben dem Platz und sprechen über die Ziele der Rückrunde.

RW Ahlen, SC Verl, Hammer SV, SC Delbrück, FC Gütersloh. Insgesamt zehn Jahre in der Oberliga und ein weiteres Jahr in der Westfalenliga in Clarholz. Herr Kraus, warum tut sich jemand mit so einer tollen Vita wie Sie nach so vielen erfolgreichen Jahren noch die Kreisliga an?

Florian Kraus: Ich wollte zum Ende meiner Laufbahn noch einmal bei meinem Heimatverein spielen und bin wirklich froh, dass es so gekommen ist. Ich persönlich habe mich nie über die Liga definiert. Ich bin sehr dankbar, dass ich durch den Fußball so viele Erfahrungen machen und tolle Menschen kennenlernen durfte. Dass ich jetzt noch einmal das Trikot der SG tragen darf, das ist doch die Krönung des Ganzen (lacht).

Haben Sie es eigentlich irgendwann einmal bereut, den Job übernommen zu haben, als Sie vor gut zwei Jahren in das kalte Wasser geworfen worden sind? Schließlich gab es sofort einen Abstieg zu verdauen...

Kraus: Es war nicht unbedingt mein Plan so schnell als Trainer in der Hauptverantwortung zu stehen. Aber ich bin froh, dass es so gekommen ist, weil ich das für den Club gerne mache und ich so meine letzten aktiven Jahre mit meinem Einstieg in das Trainergeschäft verbinden kann. Ich habe schon in meiner Zeit als Spieler immer einen sehr engen Austausch mit meinen Trainern geführt und habe diesen Schritt nicht bereut. Der Job macht mir unglaublich viel Spaß. Ich konnte mich in den zwei Jahren persönlich weiter entwickeln und bin gereift. Ich muss aber zugeben, dass es schon an mir genagt hat, als wir nach unserem Abstieg im ersten Kreisligajahr schlecht in die Saison gestartet sind. Für mich war das damals eine ziemliche Herausforderung die Trendwende, die wir dann ja auch geschafft haben, in die Wege zu leiten. Ich bin sehr dankbar, dass der Verein mir das Vertrauen auch in dieser schwierigen Phase geschenkt hat.

Der Spielertrainer jagt auf dem Rasen den Bällen hinterher, der Co-Trainer hat vom Rand aus einen anderen Blick auf das Spiel. Gibt es Gelegenheiten sich in der heißen Phase eines Spiels über wichtige Entscheidungen abzustimmen?

Sie haben vor der Saison das Ziel ausgegeben sich in der Tabelle verbessern zu wollen. Nach dem sechsten Platz am Saisonende steht zur Winterpause nun ein achter Platz zu Buche. Haben Sie sich das nicht anders vorgestellt?

Putze: Ich denke, dass wir noch Luft nach oben und insgesamt zu wenige Punkte geholt haben. Gegen die Spitzenteams haben wir eigentlich immer gut ausgesehen. Wir haben z.B. das Hinspiel gegen die Warendorfer SU verdient gewonnen und sind die einzige Mannschaft, die gegen Münster 08 einen Punkt geholt hat. Das zeigt schon, dass wir gegen alle Teams mithalten können. Allerdings gehört auch zur Wahrheit, dass wir gegen viele hinter uns platzierte Teams unnötigerweise Punkte liegen gelassen haben.

Kraus: Man muss das differenzieren. Die Liga ist in diesem Jahr stärker als in der Vorsaison. Handorf, Beelen oder auch Greffen bringen frischen Wind herein. Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Auch an der Tabellenspitze ist das Niveau in der Breite höher. Darüber hinaus ist aber auch der Anspruch an uns gewachsen. Damit meine ich sowohl den Anspruch des Umfelds, als auch den Anspruch an uns selbst. Wir haben zum Ende der Hinrunde drei Punkte mehr auf dem Konto. Das fühlt sich aber leider nicht so an. Wir spielen nicht konstant genug um uns höher zu platzieren. Wir haben uns aber fußballerisch verbessert. Insofern bin ich nicht unzufrieden.

Was muss anders laufen, damit ihre Mannschaft in der Rückrunde mehr Punkte holt?

Kraus: Unsere jungen Spieler werden ihre Leistung in Zukunft noch konstanter abrufen. Mit Sven Kortwinkel, Nico Kommorowski, Simon Hartleif und Janik Bruland kehren zudem einige Langzeitverletzte zurück in das Training. Wir sind bislang zu anfällig für Gegentore und haben in der Defensive zu viele individuelle Fehler begangen. Die müssen wir dringend abstellen. Es gibt aber auch etwas, dass mir überhaupt nicht gefallen hat. Uns hat in einigen Spielen einfach die Gier, der unbedingte Siegeswille gefehlt. Nehmen wir das Spiel in Westbevern. Der Gegner steckte im Abstiegskampf und hat sich mit aller Kraft und mit geringeren fußballerischen Mitteln gegen die Niederlage gestemmt. Das hat an dem Tag ausgereicht um uns zu besiegen. Ohne genau diese Leidenschaft werden wir in vielen Spielen nicht bestehen können.

Vieler Ihrer Trainerkollegen und umliegenden Vereine haben bereits Nägel mit Köpfen gemacht und eine Entscheidungen über ihre Zukunft getroffen. Wie laufen die Gespräch bei Ihnen?

Kraus: Ja, wir haben uns viele Gedanken gemacht und eine kleine Überraschung im Gepäck. Wir haben uns gestern mit Abteilungsleiter Hubert Terbeck auf eine Vertragsverlängerung für eine weitere Saison geeinigt und möchten den eingeschlagenen Weg mit der SG weiter gehen. Wir haben beide viel Spaß an dem Verein, an der Mannschaft, einfach am Gesamtprojekt hier und hatten zudem das Gefühl bei der hier noch nicht fertig zu sein.