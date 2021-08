SG überspringt erste Quali-Hürde locker und leicht

SendenhorstIn der erste Runde der Qualifikationsphase machten sie es ein wenig besser als die erfolglosen Nationalmannschaften und lösten das Ticket für die nächste Runde. Sie sprangen aber auch nicht höher als nötig, um diese erste Hürde auf dem Weg zu den WDM zu nehmen, und belegten den zweiten Platz. Und das vor einer heimischen Kulisse, die mit gut 100 Fans nicht hätte besser sein können.

Die ersten beiden Begegnungen gewannen sie mit 2:0 Sätzen überraschend deutlich; die Gegner waren allerdings auch schwächer als erwartet. Gegen den Rheydter TV (25:18, 25:10) benötigten sie anfangs noch ein bisschen Warmlauf-Zeit. Den SV Bayer Wuppertal (25:6, 25:13) schlug das SG-Team anschließend locker und leicht.Es drückte beiden Partien komplett seinen Stempel auf.

Das Trainer-Duo Raphael Klaes/Jannis Steiling konnte so komplett durchwechseln und allen Spielerinnen Einsatzzeiten gewähren. Der zweite Platz war somit an die SG vergeben und die Qualifikation wegen den deutlichen Sätzen auch schon so gut wie sicher.

Alle Gruppenzweiten bis auf einer qualifiziert

Das Reglement sieht vor, dass alle Gruppenzweiten qualifiziert sind – nur der schlechteste Gruppenzweite geht bei der Ticketvergabe leer aus. Somit folgte gegen die DJK Sportfreunde Datteln die Kür, die mit 1:2 (25:22, 23:25, 10:15) aber daneben ging. „Den ersten Satz haben wir sehr gut gespielt, dann haben wir uns das Leben aber selber schwer gemacht und nicht immer so clevere Entscheidungen gefällt. Ein bisschen Pech war auch dabei“, beschreibt Klaes den Verlauf. Der dritte Satz war dann von Unkonzentriertheiten geprägt.

„Ich bin sehr sehr zufrieden mit der Leistung, wir sind verdient weiter“, meinte Klaes. „Danke auch an die 100 Fans, die für richtig geile Stimmung gesorgt haben, das hat mega geholfen und richtig Bock gemacht“.

Am liebsten würde er genau diese Zuschauer-Basis mit zur Qualifikation B nehmen, die nun am 9. Februar folgt. Wo diese stattfindet, entscheidet sich in den nächsten Tagen, eine Bewerbung zur Ausrichtung wurde bereits am Samstag Abend durch die Sendenhorster Verantwortlichen an den Verband verschickt.