SGS von der Acht an die Spitze?

Sendenhorst und Rinkerode wollen den Aufwärtstrend fortsetzen, während Walstedde endlich punkten will, um nicht weiter in die Abstiegszone zu rutschen. Die A-Liga-Spiele in der Übersicht.

Eintracht Münster –

SG Sendenhorst

(Sonntag, 15.30 Uhr)

Verrückte A-Liga. Trotz der Durststrecke der Sendenhorster beträgt als Achter der Abstand zum Spitzenreiter TSV Handorf nur zwei Zähler. „Es ist schon merkwürdig, hätten wir gegen Sassenberg gewonnen, wären wir jetzt Erster. Es geht in dieser Liga so eng zu, um weiter mitmischen zu können, brauchen wir bei Eintracht Münster natürlich einen Sieg. Aber es wird nicht einfach, denn es ist dort ja ein ganz enges Geläuf, das so seine Tücken hat. Dort haben viele Teams Schwierigkeiten“, sagt SG-Coach Florian Kraus. Personell sind die Sendenhorster zudem gebeutelt. Nicolas Rosendahl, Eric Kommorowski, Fabian Vogt, Sven Kortwinkel, Patrick Schröter, Niklas Köster und Maik Krause fallen aus.

SV Rinkerode –

Fortuna Schapdetten (Sonntag, 15 Uhr)

Seit vier Spielen sind die Rinkeroder ungeschlagen. Sie wollen ihre Serie fortsetzen. Die Chancen stehen nicht schlecht, zumal Schapdetten auswärts bislang noch keinen Sieg feiern konnte. Den einzigen Zähler holte das Team von Trainer Christopher Muck im letzten Auswärtsspiel in Havixbeck (1:1). In der Saison 2018/19 konnte Rinkerode beide Matches gegen Schapdetten gewinnen (4:3/H, 2:1/A). Die einzige Schlappe gab es in der abgebrochenen Saison 2019/20. Damals verlor der SVR daheim mit 1:3. „Wir wollen unbedingt die drei Punkte, um ein Polster Richtung Abstiegszone aufzubauen“, so das Ziel des Rinkeroder Trainers Janis Kraus.

GW Albersloh –

GS Hohenholte

(Sonntag, 14.30 Uhr)

Die Heimbilanz der Albersloher ist makellos. Allerdings traten die Grün-Weißen bisher auch erst zweimal vor heimischem Publikum an, mussten siebenmal in der Fremde ran. Gegen Hohenholte soll nun der dritte Heimsieg folgen. „Dass es mit halber Kraft nicht reicht, haben wir gegen Saxonia Münster gemerkt. Die Liga ist viel zu ausgeglichen, als dass man Spiele im Vorbeigehen gewinnt. Auch gegen Hohenholte müssen wir alles abrufen, um erfolgreich zu sein. Trotzdem sind wir mit unserer jungen Truppe auf einem guten Weg“, erklärt GWA-Trainer Julian Spangenberg.

Fortuna Walstedde – Westfalia Vorhelm

(Sonntag, 14.30 Uhr)

Gut gespielt und doch verloren. Mit dem 0:3 beim Spitzenreiter SpVg Beckum II vor Wochenfrist war Fortuna-Trainer Daniel Rohde durchaus zufrieden, auch wenn das Punktekonto nicht weiter gefüllt wurde. „So langsam müssen wir jetzt aber punkten, sonst kann es eng werden. In den nächsten fünf Spielen haben wir die Gelegenheit dazu. Wir müssen offensiv präsenter sein und in der Abwehr besser verteidigen. Gegen Vorhelm zählt am Sonntag nur ein Sieg“, so die Marschroute von Walsteddes Trainer Daniel Rohde. Keines der letzten vier Heimduelle verlor Walstedde gegen Vorhelm. Drei Siege und ein Unentschieden sprangen heraus.