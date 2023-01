Starke Auswärts-Performance

Die A-Liga-Kicker aus Albersloh wandeln auf den Spuren der Saison 2014/15. Damals gerade erst nach fünf Jahren Kreisliga B in die A-Klasse aufgestiegen, die im Kreis Münster einmalig eingleisig war, belegten die Grün-Weißen in einer 18er-Staffel den achten Platz. In dieser Saison liegen die Albersloher zur Winterpause auf Rang sieben. Vor allem die Steigerung auf fremdem Terrain gegenüber den letzten Jahren führte auch tabellarisch zu einem Aufschwung.

