Teils deftige Niederlagen: Nur Albersloh siegreich

Die Partien in der Kreisliga A mit heimischer Beteiligung in der Übersicht:

Warendorfer SU -

SG Sendenhorst 4:1

Einen herben Dämpfer musste die SG Sendenhorst in Warendorf hinnehmen. „Es war ein ganz schwaches Spiel von uns. Wir kamen zu keiner Zeit für den Sieg in Frage. Die Niederlage war in dieser Höhe auch verdient, das war schon frustrierend“, berichtet ein enttäuschter SG-Coach Florian Kraus. Dabei hatte die Partie für die SG ganz gut begonnen. Nach 31 Minuten erzielte Marcel Brillowski die 1:0-Führung. Die Antwort der Warendorfer ließ nicht lange auf sich warten. Top-Torjäger Julia Gösling markierte zehn Minuten später den 1:1-Ausgleich. In Hälfte zwei liefen die Sendenhorster ihren Gegnern weitgehend hinterher, die Tore schossen die Gastgeber. Gian-Luc Klemckow (51.), Gösling (75.) und Philipp Hövener (81.) sorgten für die erste Saisonniederlage der SG. „Das war heute in allen Belangen zu wenig. Das müssen wir erst einmal verdauen“, so Kraus.

Fortuna Schapdetten - GW Albersloh 1:3

In einem guten A-Liga-Spiel fügte Albersloh den Hausherren die erste Heimniederlage zu. Den Weg zum dritten Saisonerfolg ebnete Niklas Hövelmann, der mit einem Doppelpack (23. und 35.) die Grün-Weißen mit 2:0 in Führung brachte. „Wir hatten noch weitere hochkarätige Chancen in Halbzeit eins“, berichtet GWA-Coach Julian Spangenberg. So scheiterte Tim Neufert mit einem Lattentreffer. In Hälfte zwei wurde es nach dem 1:2-Anschlusstreffer (61.) nur kurz hektisch. Denn drei Minuten später stellte Sandro Bördemann den alten zwei-Tore-Abstand wieder her.

TuS Hiltrup II -

SV Rinkerode 2:1

Die Rinkeroder Abwehr scheint zu Beginn des Spiels nicht hellwach zu sein. In Hiltrup ließ sie erneut nach zwei Minuten den ersten Gegentreffer zu. „Das passiert uns in dieser Saison einfach zu häufig. Wir laufen immer der Musik hinterher“, ärgert sich SVR-Trainer Janis Kraus. Die Antwort gab Jan Hoenhorst, der mit einer Bogenlampe nach 24 Minuten das 1:1 besorgte. In Hälfte zwei deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, doch nach 71 Minuten fing sich Rinkerode das 1:2. Trotz Überzahl auf der Außenbahn konnte Hiltrup flanken und Kilian Schmitt verwerten. Nach der Niederlage rutschte Rinkerode auf den vorletzten Platz ab.

Fortuna Walstedde -

SpVgg Oelde 0:4

Zu Hause bleibt Fortuna Walstedde weiter punktlos, während Gegner Oelde in der Abwehr Beton anrührt, im fünften Spiel immer noch kein Gegentor kassierte. „In der ersten Halbzeit haben wir uns noch gut geschlagen, doch in Hälfte zwei nahm das Unheil seinen lauf“, analysierte Walsteddes Coach Daniel Rohde. Ein Doppelschlag von Jan Baum (52./Elfmeter und 58.) brachte die Hausherren auf die Verliererstraße. Ein weiterer Doppelpack von Konstantin Eirich (73.) und Philipp Töws (76. Minute) sorgte dann für die endgültige Entscheidung. „Die Schwergewichte der Liga haben wir nun hinter uns, jetzt müssen wir wieder punkten“, fordert Trainer Daniel Rohde.