Vertrauen tanken – Tore verhindern

Fußball wird – wie der Name schon sagt – mit den Füßen gespielt. Die allermeisten Entscheidungen, geht es um einzelne Partien, Meisterschaften oder auch Abstiege, fallen jedoch in der Regel in den Köpfen der Protagonisten. Aus diesem Grunde ist Janis Kraus, Trainer beim SV Rinkerode, aktuell auch an mehreren Fronten gefordert. Er will seinen Spielern den Spaß an der Sache zurückgeben, der in der Hinrunde zu oft auf der Strecke geblieben war. Keine leichte Aufgabe bei einem Team, dass aktuell im Abstiegssumpf feststeckt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert