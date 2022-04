Viel Arbeit, große Vorfreude: Der TC Drensteinfurt wird 50

Der Tennis-Club Drensteinfurt von 1972 wird 50 Jahre alt – das muss natürlich gebührend gefeiert werden. Das Gute: Nach den Corona-Jahren 2020 und 2021 darf der runde Geburtstag auch angemessen gefeiert werden. Mehrere Termine und Aktionen sind von April bis September geplant. Dahinter steckt eine Menge Aufwand.

„Es ist viel Arbeit“, sagen Tanja Schweer und Tanja Buchholz. Beide engagieren sich seit 2018 im Vorstand des TCD. Schweer ist 1. Vorsitzende, Buchholz 2. Geschäftsführerin. Sie führen das Organisationsteam an. Die Planungen laufen seit dem Spätsommer 2021. „Am Anfang haben wir nach Freiwilligen gesucht. Wer hat besondere Fähigkeiten“, beschreibt Schweer die Vorgehensweise. Und Buchholz ergänzt: „Wir wollten bei der Ideenfindung die Mitglieder einbeziehen. Schließlich sind im Vorstand fast alle berufstätig.“ Ohnehin sei es das Ziel der TCD-Führungsebene, ein paar Aufgaben auszulagern, um die Verantwortlichen zu entlasten. „Wir wollen den Verein weiter nach vorne bringen“, betont Buchholz.

Aufschlagfest steigt Mitte April

Die Jubiläumsfeierlichkeiten starten am 23. April mit dem Aufschlagfest samt Mixed-Turnier. Dann soll auch die 52-seitige Vereinszeitung zum 50-Jährigen ausliegen. 1000 Exemplare gibt es davon. Um die Chronik hat sich Armin Asbrand, ein ehemaliger Journalist, gekümmert.

Ebenfalls in der Vereinszeitung zu lesen sind Interviews mit den Männern 40, dem „sportlichen Aushängeschild“ (Schweer) des TCD, und dem Gründungsmitglied Adalbert Haaler. Haaler war 20 Jahre Kassenwart des TCD. Auch um Porträts von den Trainern sowie dem ersten Geschäftsführer Gerhard Herrmann und dem Sport- und Platzwart Manfred Dresenkamp haben sich die Verantwortlichen gekümmert.

„Sie machen einen Großteil der Arbeit im Verein, ohne sie wären wir aufgeschmissen“, sagt Schweer. Es gibt Mannschaftsfotos, Bilder von damals, von sportlichen Erfolgen und lustige Fotos. Mitgewirkt bei der Erstellung der Zeitung haben auch Teresa Kallinger, Christian Herz und Bernd Neubert.

Vereinsmeisterschaft, Camp, Turniere

Anfang Mai starten die Vereinsmeisterschaften, für die sich die Mitglieder bis Ende April anmelden können. Vom 3. bis zum 5. August (Mittwoch bis Freitag) findet ein Tenniscamp für Jugendliche beim TCD statt. Am 6. und 7. August schließen sich LK-Turniere für die Altersklassen U 12, U 15 und U 18 an, am 3. und 4. September sind die Senioren an der Reihe (LK-Turniere Frauen und Männer offen, Frauen 40 und Männer 40). Um die Turniere kümmern sich der zweite Jugendwart Moritz Paschko, der zweite Sportwart Florian Rönick und Susanne Kullak, die dem Vorstand als zweite Medienwartin angehört.

Der Vorstand (v. l.) mit Gerhard Herrmann, Moritz Paschko, Hermann Wulfekammer, Tanja Schweer, Markus Hellenkemper, Florian Rönick, Susanne Kullak, Brigitte Wulfekammer, Tanja Buchholz, Beate Abeln und Manfred Dresenkamp freut sich auf die Aktivitäten im Jubiläumsjahr. Foto: Kleineidam

Die Jubiläumsfeier und das Abschlussfest mit den Endspielen der Vereinsmeisterschaft sind für den 17. September terminiert. Die Frauen 40 des TCD organisieren das Abschlussfest. Zur Feier werden alle Mitglieder eingeladen, außerdem Vertreter anderer Vereine und der Stadt Drensteinfurt.

Die Kinder und Jugendlichen können sich darüber hinaus auf eine Vereinsfahrt zum ATP-500er-Turnier nach Halle Mitte Juni freuen. Außerdem bietet der Tennis-Club zum Jubiläum Hoodies in zwei Farben sowie Handtücher mit dem Logo des TCD an, diese können bestellt werden.