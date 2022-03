Sparta nutzt Abschiedstournee zur Weiterbildung

Am Dienstag haben die Landesliga-Handballer von Sparta Münster ein Ligaspiel verloren: Business as usual, könnte man meinen. Das 17:22 gegen Lokalrivale Eintracht Hiltrup war die elfte Schlappe im zwölften Spiel, der Abstieg ist beschlossene Sache – aber die Spartaner verlieren dennoch nicht die Lust am Handball.

Landesligist Sparta Münster erledigt seine Aufgaben pflichtschuldig, erfüllt in der Landesliga klaglos alle anstehenden Termine – und hat am Dienstagabend im Derby gegen Eintracht Hiltrup bereits das zwölfte Saisonspiel abgehakt. Das zumindest ist Ligaspitze. In der Tabelle spiegelt sich das allerdings nicht wider, im Gegenteil: Das ziert Sparta abgeschlagen das Tabellenende, weil das Team um das Trainergespann Nils Overkamp und Christian Maaß aus ihrem Dutzend an Einsätzen gerade mal zwei Punkte hat erwirtschaften können.