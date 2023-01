Comeback unter neuem Namen

Lange war die Rolinck-Brauerei der Namensgeber des Turniers in der Halle Münsterland, dann löste das Lebensmittelunternehmen K+K-Cup den Bierhersteller ab. Geschichte, ab jetzt trägt die Traditionsveranstaltung den Namen Agravis-Cup – so festigten zwei langjährige Partner ihre Bindung.

Als am 12. Januar 2020 der letzte Vorhang beim K+K-Cup gefallen war, ahnte noch niemand, dass es mehr als nur ein kurzer Abschied werden würde. Keine acht Wochen später hatte das Coronavirus die Welt im Klammergriff, legte lange das Leben lahm und sorgte auch für die Absagen des Hallenturniers in den Jahren 2021 und 2022.

Bittere Pillen, die der ausrichtende Reiterverband da schlucken musste. Doch untätig waren sein Vorsitzender Oliver Schulze Brüning und die Mitstreiter aus dem Vorstand nicht, stellten in den coronabedingt schweren Zeiten die Veranstaltung für die Zukunft neu auf – unter anderem mit einer wichtigen Veränderung: So heißt das Traditionsturnier nun und mindestens für fünf Jahre Agravis-Cup und ist damit als Titelsponsor Nachfolger der Rolinck-Brauerei (1990 bis 2007) und des in Gronau ansässigen Lebensmittelunternehmens, das von 2008 bis 2020 namensgebend war.

Mischung zwischen Spitzensport und ländlicher Reiterei

Die ausgeweitete Zusammenarbeit mit der Agravis Raiffeisen AG, die schon seit Jahren mit dem Turnier verbandelt ist, ist ein wichtiger Baustein für Schulze Brüning, der sich auf die Treue vieler Geldgeber verlassen kann. „Das gibt uns Sicherheit und macht uns sehr glücklich“, sagt er. Wohlwissend, dass er mit der fünftägigen Veranstaltung ein Produkt anbietet, das mit der richtigen Mischung zwischen Spitzensport und ländlicher Reiterei weiter den Zahn der Zeit trifft.

Die Änderung des Turniernamens ist nach außen für jedermann sichtbar, aber auch intern gab es eine Zäsur. Die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Escon Marketing beendete der Reiterverband, baut nun auf die Unterstützung der Agentur Terres aus dem Hause Agravis. „Wir haben uns bewusst neu aufgestellt“, erklärt Schulze Brüning, der mit seinen Vorstandskollegen nun aber in der Vorbereitung des Turniers auch deutlich mehr Last auf den Schultern trägt. „Das ist sicher eine große Herausforderung, die wir aber bislang gut gemeistert haben. Dennoch muss sich einiges einspielen, nach ­31 Jahren ist das ein großer Schritt gewesen.“

Etat im „hohen sechsstelligen Bereich“

Doch als Team stemmt der Reiterverband das Turnier, das mit einem Etat im „hohen sechsstelligen Bereich“ (Geschäftsführer Rainer Stegemann) arbeitet. Dabei gilt es in Zeiten der gestiegenen Energiekosten die Aufgabe zu meistern, am Ende eine schwarze Null zu schreiben. „Ich hoffe und glaube, dass wir mit plus minus null herausgehen. Vielleicht glückt uns ja ein kleines Plus für unser Jugendturnier“, erklärt Stegemann schon mit Blick auf die Veranstaltung im Februar in Handorf.

Zuerst aber steht das Comeback in der Halle Münsterland an – in einem neuen Gewand.

Weitere Informationen zum Agravis-Cup finden Sie in unserem Special. Und unter folgendem Link steht das gesamte WN-Angebot vier Wochen kostenfrei zur Verfügung: wn.de/digitalbasis