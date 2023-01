Rückkehr der Bauernolympiade: Alle Mannschaften im Video

Nach drei dürren Jahren feierte die sogenannte Bauernolympiade – also der Wettbewerb um die Wanderstandarte der Stadt Münster – ihr vielumjubeltes Comeback. Die Darbietungen aller Mannschaften finden Sie hier im Video.

Im Kampf um die Wanderstandarte der Stadt Münster standen am Donnerstag beim Agravis-Cup die Mannschafts-Dressurprüfung der Klasse A* und das absolute Highlight – die Kür – an. Der RFV Nienberge-Schonebeck setzte sich an die Spitze der Wertung. Hier sehen Sie die Videos aller Teams.

RFV Nienberge-Schonebeck

RFV Gustav Rau Westbevern

ZRFV Albachten

RFV Greven

RFV Roxel

ZRFV Appelhülsen

RFV Münster-Sprakel

RV St. Hubertus Wolbeck

RFV Rinkerode

RFV Havixbeck-Hohenholte und RFV Nienberge

RV Albersloh

RFV 1876 Amelsbüren