Handorfer Hartmann ist Beerbaums Bereiter und spricht über neuen Feierabend

„Früher habe ich nach Feierabend geritten, heute habe ich nach dem Reiten Feierabend“, sagt Philipp Hartmann. Der für den RV Handorf-Sudmühle startende Reiter gehört seit dem April vergangenen Jahres fest zum Team des Stalls von Ludger Beerbaum. Ein Schritt, den der Münsteraner, der auch beim Agravis-Cup am Start ist, nicht ansatzweise bereut.

Hartmann hatte neben seinem früheren Job bei „Derby med“ gemeinsam mit seiner Frau, der Dressurreiterin Wibke Hartmann-Stommel, immer mehre Berittpferde. „Dazu gehörten auch schon mal Pferde von Ludger Beerbaum“, sagt Hartmann. So sei schon vor Jahren ein erster Kontakt entstanden. Zunächst hatte Hartmann seine Selbstständigkeit nicht aufgeben wollen, doch dann hatte er nach längerer Überlegung und Überredung diesen Schritt doch gewagt.

Erfahrene Trainingspartner

Auf der Anlage in Riesenbeck hat er einen Stalltrakt mit 15 Pferden. „Dazu gehören mit Kate aus der Ukraine und Jakob aus Schweden zwei Pfleger, die ausschließlich für das Wohl meiner Berittpferde zuständig sind. Auf der Beerbaum-Anlage dreht sich immer alles um das Wohl der Pferde“, berichtet der Reiter. Bei seiner Arbeit hat Hartmann stets optimale Bedingungen und natürlich erfahrene Trainingspartner. „Wir unterstützen uns gegenseitig.“

In Hartmanns Obhut sind junge Pferde, die er über Springpferdeprüfungen für größere Aufgaben vorbereitet. Mit Cool Feeling und Come le père stehen ihm auch Pferde für größere Aufgaben zur Verfügung. „Mittlerweile habe ich schon an internationalen Turnieren teilnehmen dürfen und reiterlich noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht.“

Internationale Turniere

Beim Agravis-Cup sattelt Hartmann zwei junge Pferde und hofft außerdem auf eine Qualifikation für den Großen Preis mit Cool Feeling. Sein Chef hat die Starts seiner Angestellten übrigens immer im Blick. „Egal ob Springpferdeprüfungen oder S-Springen, Ludger verfolgt jeden Ritt von jedem Ort der Welt, schickt meist danach eine Nachricht und gibt auch schon einmal Tipps.“

Den Feierabend verbringt Hartmann allerdings auch jetzt nicht ohne Pferde. Er kümmert sich um seine reitenden Kinder Benno und Leni – und ein paar eigene Pferde wollen ja auch noch bewegt werden.