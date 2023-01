„Ich bin der bunte Hund des Turniers“: Über Stallmeister Michael Hölscher

Bei Onkel Heini hat er gelernt, seinen Sohn Matthias vor Jahren dazugeholt und sich längst einen Namen gemacht. Michael Hölscher ist der Boss auf der Stallgasse, sein 31-jähriger Sohn seine rechte Hand. Stallmeister sind die beiden aus Horstmar-Leer, achten auf das richtige Einparken der LKW, geleiten die Pferde in ihre Boxen, kümmern sich um Stroh, Heu und Späne. Und auch ums Wasser sowie den Gesundheitszustand der Pferde. Und was die Hölschers sagen, das hat Gewicht. „Wenn ich mal kurz raus bin und dann wieder zurückkehre, dann heißt es bei Reitern und Pflegern nur: ,Er ist wieder da.’“ Keine Frage, Michael Hölscher ist eine Respektsperson, die Autorität verkörpert, Macht besitzt und dabei beliebt ist.

„Es ist wichtig, dass ein Turnier einen guten Stallmeister hat. Es sollte strukturiert sein, damit die Reiter wissen, was Sache ist. Denn oft kommen viele gleichzeitig an und wollen am liebsten als Erste bedient werden.“ Kathrin Müller muss es wissen. Die Springreiterin aus dem Sauerland kennt die Hölschers schon lange und ist voll des Lobes. „Hier läuft alles bestens. Denn die Stallmeister wissen, was sie tun.“ Das hört sich gut an, gerade für Michael Hölscher. Der winkt ab: „Es ist ein Geben und Nehmen. Wir machen unseren Job und versuchen dabei, den Aktiven beste Bedingungen zu verschaffen. Dabei ist es allerdings erforderlich, dass Regeln eingehalten haben. Und wenn das nicht geschieht, dann gibt es eine Ansage.“ Die wird respektiert, da hat Hölscher bislang nichts anderes erlebt.

Michael Hölscher ist nicht nur beim Agravis-Cup in der Halle Münsterland Herrscher über Parkplatz und Stallgasse, er hat auch beim Turnier der Sieger das Sagen, übernimmt beim Bundeschampionat die Nachtwache und wird auch von anderen Veranstaltern angefordert.

„Ich kann aber nicht allen gerecht werden. Denn ich habe ja auch noch einen Beruf.“ Der 56-Jährige ist Kraftfahrer und muss für sein Hobby Urlaub nehmen. „Mir soll keiner sagen, rückwärts lässt sich der Truck nicht einparken. Dann mache ich das eben selber.“ Dass er Schlüsselgewalt über manch gewaltigen Transporter bekommt, das kommt in der Tat nicht selten vor.

„Dressurpferde sind Frühaufsteher“

Die Hölschers kennen ihre Pappenheimer, wenn es um Belegung und Zuordnung der Boxen geht. „Dressurpferde sind Frühaufsteher, die Springer schlafen länger.“ Also nicht nebeneinander unterbringen. Ein Hengst sollte in einer Eckbox stehen, damit der nicht zu sehr abgelenkt wird. Wenn sich zwei Reiter einen Pfleger teilen, sollten die Pferde nicht zu weit auseinanderstehen. „Ist der Pfleger happy, dann ist der Reiter happy.“ Und damit das so ist, dafür sorgen die Hölschers. Offiziell sind sie Ansprechpartner für alles außerhalb der Halle. Für die Organisation, für alles Drum und Dran zuständig. Nach eigener Aussage ist er „der bunte Hund des Turniers.“